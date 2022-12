Halilhodžić: Maradona je bio atraktivniji, ali Messi je ipak najbolji. Vukelić: Gledao sam Pelea na Maksimiru

Samo mu je to falilo, samo ta "sitnica" – naslov svjetskog prvaka nije bio upisan u njegov prebogat nogometni životopis. U nedjelju je Lionel Messi uzeo i taj naslov i sada ima sve, ali baš sve – svjetski je prvak, olimpijski je prvak i svjetski prvak do 20 godina, osvojio je prvenstvo Južne Amerike te, naravno, Ligu prvaka (četiri puta). Po svim tim trofejima i naslovima najboljeg igrača (sedam puta Zlatna lopta), najbolji strijelac, deset puta prvak Španjolske..., za brojne nema dvojbe da je ovim naslovom svjetskog prvaka najbolji svih vremena, da je ispred Pelea i Maradone.

Svako vrijeme nosi svoje

– Maradona je možda bio atraktivniji, ali vrijeme koje je Messi proveo na ovoj razini je fantastično. Maradona nije imao dugu karijeru kao Messi, uz to Messi je igrao u velikim momčadima, godinama u Barceloni, i zato ima i puno bolju ukupnu statistiku jer mu je i momčad pomogla, no koliko je puta bio proglašen najboljim na svijetu, za mene je ipak onda Messi najbolji – kaže Vahid Halilhodžić.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Lionel Messi kisses the World Cup trophy after receiving the Golden Ball award as he celebrates after winning the World Cup REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Gdje biste tu stavili Pelea, čije izvedbe i uspjehe oni stariji nikada neće zaboraviti i njegove čarolije još kao klinca, kada je oduševljavao nogometni svijet?

– Teško je uspoređivati različite generacije, danas je i nogomet drukčiji, svaki se gol gleda iz stotinu kutova, mediji sve detaljno prate, a nekad se to nije moglo. Gledajte, sve su to veliki igrači, pa Pele je nekoliko puta bio svjetski prvak. No, kad se govori o najboljem, onda je tu puno subjektivnosti, ovisno o tome jeste li Brazilac ili Argentinac, pa i u Argentini je uvijek bilo podjela između onih za Maradonu i onih za Messija. To su uglavnom nijanse i prilično je subjektivno. Mene je oduševljavalo suparništvo Messija i Cristiana Ronalda, godinama su jedan drugoga tjerali da daju što više i držati takvu formu te dvojice pravo je čudo.

Godinama su njih dvojica proglašavana igračem godine dok im se nije ubacio Modrić nakon što je Hrvatska u Rusiji osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu.

– Modrić je iskoristio priliku i zasluženo je te godine bio najbolji na svijetu, upao je u vakuum iako ga se teško može uspoređivati s ovom dvojicom. No, mene Luka oduševljava, nevjerojatno je koliko traje, koliko drži tu svjetsku razinu, ma za svaku pohvalu. No, svatko ima svoje simpatije, a teško je uspoređivati i generacije i pozicije, ne možete uspoređivati golmana i centarfora i slično.

Foto: nordphoto GmbH / Bratic/NORDPHOT 13.12.2022, Lusail Iconic Stadium, Doha, QAT, WM FIFA 2022, Halbfinale, Argentinien vs Kroatien, im Bild Croatia's midfielder Luka Modric, Argentina's forward Lionel Messi. Foto ? nordphoto GmbH/Bratic Photo: nordphoto GmbH/Bratic/NORDPHOTO

Kad smo se dotaknuli Modrića, kako ocjenjujete hrvatsku broncu?

– Za mene je to fenomenalan uspjeh, to je maksimum koji se mogao napraviti. Znam da je bilo onih koji su držali da se može i više, ali ovako je potvrdila da je među svjetskim velesilama i mogu samo čestitati momčadi i stručnom stožeru. No, nogomet je takav, da je Lukaku zabio gol za Belgiju iz one tri-četiri šanse, Hrvatska ne bi ni prošla skupinu. Danas su male razlike između oduševljenja, poraza i tuge, danas odlučuje sitnica, nema više reprezentacije koja potpuno dominira. Pa Brazil je po meni imao najjaču momčad, naletio je na Hrvatsku i ispao – zaključio je Halilhodžić.

O nezahvalnim usporedbama krenuo je govoriti i Nenad Gračan.

– Ne volim te usporedbe, ako govorimo o Messiju, on je čak bio bolji nego sada, ipak je sad malo sporiji, ali sigurno je obilježio ovo nogometno vrijeme. Kao i Cristiano Ronaldo, njihova borba i rivalstvo obilježili su cijeli ovaj veliki nogometni period, držim da je to bio najveći nogometni rivalitet.

Oni stariji uvijek će istaknuti Pelea i njegove partije, naslove svjetskog prvaka s Brazilom.

– Svako vrijeme nosi svoje, možda bi Messiju i Cristianu Ronaldu bio teže da su igrali u to vrijeme Pelea ili Maradone, danas se više pazi na igrače, imamo i VAR, no opet, sve su to velika nogometna imena.

Foto: GONZALO COLINI/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Argentina Victory Parade after winning the World Cup - Buenos Aires, Argentina - December 20, 2022 General view as a banner of Argentina's Lionel Messi and former player Diego Maradona is seen ahead of the victory parade REUTERS/Gonzalo Colini NO RESALES. NO ARCHIVES. Photo: GONZALO COLINI/REUTERS

Argentinci su dosad "ratovali" oko toga je li bolji Maradona ili Messi.

– Ma to će kod njih i dalje biti teška odluka jer znam da jako vole Maradonu i po nekoj mojoj viziji njih će dvojica podijeliti taj tron najboljih. Ne bih ni ja sad Messija stavljao na pijedestal jer igrao sam protiv Maradone i u to vrijeme bilo je puno teže igrati, Maradona nije imao tako dobre momčadi i suigrače u klubu ni u reprezentaciji kao što ih je imao Messi, pogotovo u Barceloni, pa i sad u PSG-u ili Argentini – zaključio je Nenad Gračan.

Za mišljenje smo upitali i našega nekadašnjeg kolegu i urednika, novinarskog doajena Zvonimira Vukelića. Čiji ste vi fan?

– Ja sam fan sve trojice, po meni se različita nogometna razdoblja ne trebaju miješati. Svaki ima svoje zahtjeve i vrline. Kad je Pele, kojeg sam gledao u Maksimiru, igrao nogomet, igrač je loptu primao sam, a danas je Messi prima među trojicom koji ga odmah žele zaustaviti prekršajem. Istina, prije nije bilo ni ovakve zaštite igrača, ali se i puno manje trčalo. Kad je Brane Oblak na jednoj utakmici pretrčao četiri kilometra, svi su od čuda padali u nesvijest, a sad Brozović trči 16 kilometara na utakmici. Svaki od ta tri velikana u svom je razdoblju obilježio nogomet, svi su oni bili idoli i svaki ima svoje atribute – kaže nam Vukelić.

Foto: Action Images / Sporting Picture FILE PHOTO: Football - 1970 FIFA World Cup - Final - Brazil v Italy - Estadio Azteca, Mexico City - 21/6/70 Brazil's Pele celebrates after scoring the opening goal Mandatory Credit: Action Images / Sporting Pictures CONTRACT CLIENTS PLEASE NOTE: ADDITIONAL FEES MAY APPLY - PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT MANAGER/File Photo Photo: Action Images / Sporting Picture/REUTERS

Sad je Messi s ovim naslovom svjetskog prvaka ipak osvojio sve što se osvojiti moglo i po tome je iznad svih.

Oblak je trčao četiri kilometra

– Je, ali Pele nije mogao osvojiti Ligu prvaka jer je nije igrao, bio je Kup prvaka, koji se tada nije toliko cijenio, a nogomet je otišao u svom smjeru, u njemu je sad golem novac.

Kako ste zadovoljni ovim Svjetskim prvenstvom i nogometom na njemu?

– Nisam oduševljen jer od 64 utakmice koje smo mogli vidjeti meni je manje od pola bilo gledljivo, izgubila se koncentracija kvalitete, samo me umorilo gledanje svih tih utakmica. Ali, zato je završnica Svjetskog prvenstva bila odlična, oduševila me finalna utakmica Argentine i Francuske, pa isto tako naša utakmica za broncu s Marokom. S njima smo igrali prvu i zadnju i bile su to dvije utakmice potpuno drukčijeg pristupa, što je i logično. Prvu u skupini ne smiješ izgubiti da si ozbiljno ne zakompliciraš život, a u zadnjoj moraš ići zabiti gol da bi osvojio. I ne zamjeram izborniku Daliću pristup u prvoj utakmici iako su mu neki to zamjerili – zaključio je Zvonimir Vukelić.