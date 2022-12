VIDEO Ovo je emocija: Izbornik Argentine ostao u suzama nakon penala za zlato

Lionel Scaloni relativno je mlad izbornik, tek su mu 44 godine, a ljudi u Argentini slave ga kao heroja nacije. Gaučose je, naime, odveo do prvog naslova na Svjetskom prvenstvu još od 1986., kada je glavni igrač reprezentacije bio Diego Armando Maradona. Ali nije Scaloni junak samo zbog Mundijala - prije toga osvojio je Copa Americu, bio je to prvi međunarodni trofej Lionela Messija.

>> Petković: Ovih mjesec dana živjeli smo kao jedno i to je najveća stvar koju mi igrači možemo dobiti

Ponajbolji igrač današnjice sada se s 35 godina okitio i zlatnom medaljom na najvećem međunarodnom nogometnom natjecanju, a sve je osobito emotivno proživio njegov trener. Gonzalo Montiel zabio je Francuzima posljednji kazneni udarac i slavlje u Kataru moglo je početi.

Foto: Carl Recine/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 14, 2022 Argentina's Lionel Messi and coach Lionel Scaloni celebrate after the match as Argentina progress to the final REUTERS/Carl Recine Photo: Carl Recine/REUTERS

Scaloni je iskreno zaplakao, prvo stojeći na nogama, da bi potom sjeo na klupu kako bi se emocije slegle. Nakon što je ponovno ustao, zagrlio ga je jedan od igrača, Leandro Paredes.

Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.