Pretkvalifikacije za SP

Hrvatska se poigrala s Norveškom i pobijedila 49 koševa razlike

Fiba Europe
Autor
Dražen Brajdić
17.08.2025.
u 00:09

Igrajući pred premijerom Andrejem Plenkovićem, kojem je ovo bila treća ovoljetna utakmica reprezentacije koju gleda uživo, hrvatski košarkaši su već u poluvremenu ostvarili "plus 40" (62:22)

Bio je to još jedan dokaz da je hrvatska muška košarkaška reprezentacija dospjela u društvo kojem ne pripada. Naime, u trećoj pretkvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo Hrvatska je u Opatiji nadvisila Norvešku sa 102:53 što je jedna od najvećih pobjeda u povijesti naše nacionalne vrste.

Igrajući pred premijerom Andrejem Plenkovićem, kojem je ovo bila treća ovoljetna utakmica reprezentacije koju gleda uživo, hrvatski košarkaši su već u poluvremenu ostvarili "plus 40" (62:22) da bi na koncu susret završio s hrvatskih "plus 49".

A u taj konačni skor najviše koševa ugradili su Mario Hezonja (21), David Škara (13), Karlo Matković (11) i 18-godišnji Michael Ružić (10) koji se istaknuo i s čak četiri blokirana šuta.

Kao po običaju kada je ova selekcija u pitanju, najveći broj asistencija (osam) i osvojenih lopti (tri) imao je kapetan Dario Šarić (osam) koji se više bavio razigravanjem nego zabijanjem (a upisao je četiri koša).

Kod Norvežana najučinkovitiji je bio naturalizirani Srbin Milovan Savić (11 koševa, 10 skokova).

- Otvorili smo utakmicu jako agresivno, pritiskali po cijelom terenu i oni nisu mogli pratiti taj ritam. Ubacili smo ih u naš mlin. Ja sam nastojao svaku minutu na terenu iskoristiti jer velika je stvar igrati za reprezentaciju - kazao je Ružić na kojeg se nadovezao izbornik Mijatović:

- Čestitke dečkima na pokazanoj ozbiljnosti. Mi smo znali da smo favoriti u ovoj skupini no pričati o tome a ne igrati tako ne znači ništa. A mi smo cijelo vrijeme i igrali kao favoriti.

U ovom ciklusu natjecanja, našima preostaje odigrati još jednu utakmicu, u srijedu u Danskoj gdje trebaju obraniti opatijskih "plus 29" kako bi u sljedeću rundu kvalifikacija išli kao prvoplasirani iz svoje skupine.

A to će morati učiniti bez startnog beka Jaleena Smitha čiji je klupski trener iz Turk Telekoma (Erdem Can) zamolio hrvatskog izbornika da ga oslobodi te četvrte pretkvalifikacijske utakmice.

- Planiramo dobiti utakmicu u Danskoj i jedini koji neće ići s nama jest Jaleen Smith. Kada smo ga ovo ljeto uzimali bili smo od Smithova kluba zamoljeni da ga ustupimo klubu ako izborimo tri pobjede u nizu i osiguramo prolaz na narednu razinu kvalifikacija za SP. Važno je imati dobru komunikacija s klubovima jer nas čekaju ozbiljni izazovi. Učinio sam to nevoljko, no puno puta nekad morate nešto sada dati da biste dobili u budućnosti - objasnio je izbornik Mijatović.
