VIDEO Sahranjen Duda Ivković: Lijes mu nosili Dino Rađa, Vlade Divac i drugi slavni košarkaši

Legendarni košarkaški trener Dušan Duda Ivković sahranjen je danas na beogradskom Novom groblju u obiteljskoj grobnici.

Sahrani je prisustvovao veliki broj ljudi, a među njima je bilo puno bivših i sadašnjih košarkaša s kojima je pokojni Duda surađivao.

Neki od njih, među kojima i slavni Hrvat Dino Rađa, Dudu su odnijeli na posljednji počinak.

Uz Rađu ondje su bili: Jure Zdovc, Vlde Divac, Željko Obradović, Žarko Paspalj, Predrag Danilović...

Foto: Amir Hamzagic/PIXSELL 21, September, 2021, Belgrade - Dusan Duda Ivkovic, the legendary basketball coach, was buried in the family tomb at the New Cemetery. Ana Divac i Vlade Divac. Photo: Amir Hamzagic/ATAImages 21, septembar, 2021, Beograd - Dusan Duda Ivkovic, legendarni kosarkaski trener, sahranjen je u porodicnoj grobnici na Novom groblju. Photo: Amir Hamzagic/ATAImages

Podsjetimo, Dušan Duda Ivković, legendarni srpski košarkaški trener, preminuo je u 78. godini u četvrtak u Beogradu.

– U šest sati i 50 minuta Dušan je preminuo u bolnici u Beogradu od posljedica vode u plućima i herpesa – potvrdio je prvi čovjek Radničkog Goran Kalinić za Sportklub.