VIDEO Ronaldo u velikom intervjuu: Napredak Uniteda je nula, a mladi igrači ne slušaju

Nogometaš Manchester Uniteda i portugalske reprezentacije Cristiano Ronaldo izazvao je brojne reakcije kad su djelići njegovog velikog intervjua s britanskim voditeljem Piersom Morganom izašli u nedjelju, a u srijedu navečer izašao je prvi dio cjelokupnog intervjua, 45 minuta od ukupno 90.

Osim tema o kojima smo već čuli u najavama, poput manjka poštovanja prema treneru Eriku ten Hagu i zaostajanju infrastruktura i tehnologija Manchester Uniteda, Potrugalac se otvorio i o svojoj osobnoj situaciji kad je izgubio sina, ali i o mladim igračima koji ne slušaju savjete te o ponudi Manchester Cityja

Cristiano Ronaldo: “Manchester Utd made zero progress. Real Madrid and Juventus followed recent technologies, infrastructures”. 🚨🔴 #MUFC



“They always tried to progress even in terms of training, nutrition & how to recover from games. Man United is behind clubs like those”. pic.twitter.com/laqxOopZu6