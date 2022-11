Ronaldo u dramatičnom intervjuu progovorio o velikoj tragediji: 'Vjerojatno najgori trenutak u životu'

Cristiano Ronaldo (37) ovih se dana našao u središtu pozornosti zbog bombastičnog intervjua kojeg je dao Piersu Morganu u kojem je bez dlake na jeziku kritizirao svoj klub Manchester United i menadžera Erika tek Haga. Kako će se to sve odraziti na njegovu daljinu karijeru i koje ga sankcije čekaju još uvijek nije poznato, no osim što je 'sasuo' paljbu po svom klub Ronaldo je po prvi puta progovorio i o najtežem trenutku u životu, a tiče se njegovog privatnog života.

U travnju ove godine nogometaš i njegova zaručnica Georgina Rodriguez izgubili su sina, a sada je Ronaldo po prvi puta otkrio detalje tog traumatičnog događaja. Otkrio je i da je njihov nerođeni sin koji je preminuo tijekom poroda 18. travnja trebao nositi ime Angel.

Foto: Instagram

- Vjerojatno najgori trenutak u životu otkako mi je otac umro - rekao je Ronaldo u najnovijem isječku iz njegovog intervjua za TalkTV koji je trajao 90 minuta, a u cijelosti će biti prikazan u srijedu i četvrtak.

- Kad imaš dijete očekuješ da će sve biti normalno, a kad imaš problem onda je teško. Bilo nam je jako teško shvatiti zašto se to dogodilo nama - dodao je shrvani nogometaš koji nije dopustio da privatna tragedija utječe na njegovu karijeru.

Ronaldo je otkrio i da pepeo svog sina drži u kapelici u svom domu u blizini pepela svog oca koji je preminuo od zatajenja jetre 2005.

"That moment was probably the most difficult moment that I have in my life."



Cristiano Ronaldo opens up about the devastating death of his baby son, telling Piers Morgan: "We don't understand why it happened to us."@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/tOba0WJpBf