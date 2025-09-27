VIDEO Rijeka opet kiksala! Prvaci promašivali nemoguće, ljudi se hvatali za glave...

Rijeka i dalje ima samo jednu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Uz to je skupila čak četiri remija i tri poraza te se nalazi na osmom mjestu ljestvice. Istra 1961 ima dva boda više od subotnjeg suparnika.

Vatren je bio početak na Rujevici i Rijeka je mogla povesti već u trećoj minuti. Nakon pogreške Kadušića otvorila se šansa za Menala koji je bio vrlo blizu pogotka, ali je goste iz Pule spasio Marešić koji je blokirao udarac.

PROMAŠAJ MENALA POGLEDAJTE OVDJE

To ipak nije bila najava energičnog starta utakmice jer je Istra 1961 brzo pohvatala konce svoje igre i krenula je ujednačena i vrlo žestoka borba, najčešće na sredini terena.

Kao i u nekoliko ranijih utakmica najangažiraniji igrač Rijeke bio je Oreč koji je uporno probijao svoju stranu i pripremao šanse suigračima. U 18. minuti je Koski otklonio opasnost ispred Čopa, dok je u 30. pucao Fruk, ali niti tada se nije promijenilo početnih 0-0. U 38. minuti je na drugoj strani mlak udarac uputio Lawal

Prije kraja prvog dijela dogodile su se dvije najbolje šanse Rijeke koja je ipak dominirala u prvih 45 minuta. Fruk je u 40. pucao s 15 metara, ali samo pored vratnice. I tome je prethodila nova pogreška gostujućeg igrača Kadušića. Dvije minute kasnije Čop je imao na pladnju 1-0, ali je promašio prazna vrata.

PROMAŠAJE ČOPA I FRUKA POGLEDAJTE OVDJE

Od samog početka drugog dijela bila je primjetna odlučnija i izravnija Istra 1961 koja je krenula od 46. minute u napade i po tri boda. Ipak, Rijeka je bila ta koja je kreirala prvu šansu u nastavku ogleda. U 57. minuti su lijepu akciju napravili Fruk i Menalo, ali je Čop milimetrima zakasnio na ubačenu loptu.

U 61. minuti Istra 1961 je bila nadomak vodstva i da šokira gledatelje na Rujevici. Nakon ubačaja Lončara i loše reakcije domaćih igrača pucao je Lawal i pogodio domaći okvir vrata.

Sve do kraja susreta trajala je izjednačena borba. Pokušavali su i jedni i drugi doći do pobjede, ali mreže su ostale netaknute od početka do kraja.