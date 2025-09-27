Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
RIJEKA - ISTRA 0:0

VIDEO Rijeka opet kiksala! Prvaci promašivali nemoguće, ljudi se hvatali za glave...

Rijeka i Istra sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
27.09.2025.
u 17:59

Aktualni prvaci nogometaši Rijeke nastavili su s blijedim predstavama u aktualnoj sezoni, u ogledu osmog kola na domaćem su terenu odigrali samo 0-0 protiv pulske Istre 1961

Rijeka i dalje ima samo jednu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Uz to je skupila čak četiri remija i tri poraza te se nalazi na osmom mjestu ljestvice. Istra 1961 ima dva boda više od subotnjeg suparnika.

Vatren je bio početak na Rujevici i Rijeka je mogla povesti već u trećoj minuti. Nakon pogreške Kadušića otvorila se šansa za Menala koji je bio vrlo blizu pogotka, ali je goste iz Pule spasio Marešić koji je blokirao udarac.

PROMAŠAJ MENALA POGLEDAJTE OVDJE

To ipak nije bila najava energičnog starta utakmice jer je Istra 1961 brzo pohvatala konce svoje igre i krenula je ujednačena i vrlo žestoka borba, najčešće na sredini terena.

Kao i u nekoliko ranijih utakmica najangažiraniji igrač Rijeke bio je Oreč koji je uporno probijao svoju stranu i pripremao šanse suigračima. U 18. minuti je Koski otklonio opasnost ispred Čopa, dok je u 30. pucao Fruk, ali niti tada se nije promijenilo početnih 0-0. U 38. minuti je na drugoj strani mlak udarac uputio Lawal

Prije kraja prvog dijela dogodile su se dvije najbolje šanse Rijeke koja je ipak dominirala u prvih 45 minuta. Fruk je u 40. pucao s 15 metara, ali samo pored vratnice. I tome je prethodila nova pogreška gostujućeg igrača Kadušića. Dvije minute kasnije Čop je imao na pladnju 1-0, ali je promašio prazna vrata.

PROMAŠAJE ČOPA I FRUKA POGLEDAJTE OVDJE

Od samog početka drugog dijela bila je primjetna odlučnija i izravnija Istra 1961 koja je krenula od 46. minute u napade i po tri boda. Ipak, Rijeka je bila ta koja je kreirala prvu šansu u nastavku ogleda. U 57. minuti su lijepu akciju napravili Fruk i Menalo, ali je Čop milimetrima zakasnio na ubačenu loptu.

U 61. minuti Istra 1961 je bila nadomak vodstva i da šokira gledatelje na Rujevici. Nakon ubačaja Lončara i loše reakcije domaćih igrača pucao je Lawal i pogodio domaći okvir vrata.

Sve do kraja susreta trajala je izjednačena borba. Pokušavali su i jedni i drugi doći do pobjede, ali mreže su ostale netaknute od početka do kraja.

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
HNL Istra Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Osijek: Na suđenju Mamićima svjedočili Ivan Bošnjak, Dino Drpić i Tomislav Svetina
Premium sadržaj
BIVŠI VATRENI ZA VL

Omiljeni igrač Dinama i Hajduka: Reći ću vam tko je ključni igrač plavih, zaslužuje poziv u vatrene

- Dinamo je u prednosti jer ima širinu. Hajduk to nema. Dinamo ima privilegij da si može priuštiti puno više igrača. U toj borbi za naslov prvaka, Hajdukova će prednost biti činjenica što ne igraju u Europi. Vjerujem da će Hajduk igrati dobro. Imaju trenera koji je pokazao da zna napraviti igru. Drugo je pitanje hoće li mu u Splitu dati vremena.

Varaždin: SuperSport HNL, 8. kolo, NK Varaždin - HNK Vukovar 1991
Video sadržaj
8. KOLO HNL-A

VIDEO Vukovarci šokirali Varaždin na početku pa izgubili, potpuni preokret do kraja utakmice

Šokantno je utakmica počela za domaćina. Već u drugoj minuti Puljić je rasparao domaću mrežu i Vukovar 1991 se odmah našao u prednosti. Samo tri minute kasnije Varaždin je imao idealnu šansu za izjednačenje. Tavares je probio stranu, odigrao povratnu za Latkovića koji nije pogodio. Dvoboj je nastavljen u ritmu gdje je Varaždin bio nešto bolji i domaći sastav je do kraja poluvremena uspio okrenuti rezultat na svoju stranu.

Učitaj još