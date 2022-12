VIDEO Prognoza 'Zlatne lopte': Igramo protiv dobre momčadi koja dosad ništa nije pokazala

Hrvatska i Belgija od 16 sati kreću u veliku borbu u 3. kolu Svjetskog prvenstva. I dok su vatreni vodeći, Belgijci su treći, ali sve je još otvoreno - tek trebamo potvrditi prolazak u osminu finala natjecanja. Hrvatsku će reprezentaciju doći podržati oko tri tisuće navijača, koji se od jutra okupljaju u Dohi.

Naš reporter Tomislav Dasović sreo je ondje i bivšeg reprezentativca Matu Neretljaka, koji je kroz jednu anegdotu s televizije zaradio titulu 'osvajača' Zlatne lopte.

- Igrao sam Europsko prvenstvo 2004. u Portugalu, nakon toga sam otišao u Aziju. Zbog toga se razgradilo (nije više pozivan u reprezentaciju, op. a.). Vjerujem, da sam ostao u Europi, sigurno bih igrao Svjetsko prvenstvo - kazao je.

Danas je zaposlenik HNS-a, trener u U-20 reprezentaciji Hrvatske.

- Veliki sam navijač Hrvatske, kao i svi mi. Došli smo danas da podrimo naše i da izborimo prolaz dalje. Dobri smo, igramo protiv dobre momčadi koja ništa nije pokazala u prve dvije utakmice. Mi vjerujemo u nas, vjerujemo u Hrvatsku, Modrića i ekipu te prolaz dalje.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Croatia v Canada - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 27, 2022 Croatia's Marko Livaja celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Marko Djurica Photo: MARKO DJURICA/REUTERS

Zbog obaveza ne može cijelo vrijeme boraviti u Kataru, ali planira se vratiti.

- Dolazit ću ponovno, pet sati leta nije predaleko. Samo hrabro i idemo dalje - poručio je uoči utakmice.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista