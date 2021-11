VIDEO Pogledajte varku i gol Brozovića u pobjedi Intera

Inter je u drugom poluvremenu slomio Sheriff u gostima te je golovima u nastavku slavio 3-1 u ogledu skupine D. Sve je krenulo pogotkom hrvatskog nogometaša Marcela Brozovića koji je u 54. minuti, lijepom varkom, prevario dvojicu suparničkih igrača i potom s 15 metara naciljao domaću mrežu. Bio je to prvi pogodak Brozovića za Inter ove sezone.

Potom se Interu otvorilo, a nove golove za uvjerljivo slavlje su zabili Škriniar i Sanchez. Brozović je odigrao svih 90 minuta, dok je Ivan Perišić za Inter igrao od 64. minute.

Sheriff je Ligu prvaka otvorio s dvije pobjede, ali potom su uslijedile dvije kapitulacije i to oba puta od Intera. Protiv Intera njihov je jedini strijelac bio Traore.

Video gola pogledajte OVDJE.

Foto: GLEB GARANICH Soccer Football - Champions League - Group D - Sheriff Tiraspol v Inter Milan - Bolshaya Sportivnaya Arena, Tiraspol, Moldova - November 3, 2021 Inter Milan's Marcelo Brozovic celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Gleb Garanich