Cibona se ponovila s dva beka, vratio se Gnjidić, stigao je McGill a stiže i Sikirić

Nakon što su već prije objavljeni dolasci Roka Badžima i Lovre Mazalina, i nakon što klub nije nagradio višegodišnju lojalnost Krešimira Radovčića, Cibona se u jednom danu ponovila s čak dva razigravača. Nakon sjajno odigrane sezone u dresu Dubrave, u klub se vratio Lovro Gnjidić, razigravač one momčadi vukova koja je 2022. bila prvakom države, a pristiže i 29-godišnji, vrlo agilni, Amerikanac Rickey McGill (188 cm), najbolji igrač završnice slovačkog prvenstva.

A dojučerašnji igrač slovačkog prvaka Patriog Levice prošle je sezone bio na prosjeku do 23,6 koševa i 5,9 asistencija što će reći da je riječ o razigravaču većeg skorerskog nego dodavačkog nagona.

- Stručni stožer u Lovri vidi igrača koji se nalazi u punom procesu sazrijevanja te čvrsto vjeruje da je Cibona idealna sredina u kojoj će moći ostvariti svoj puni potencijal. Radi se o reprezentativcu i iznimnom polivalentnom beku koji u sebi nosi i kreaciju ali i sposobnost da svoj potencijal pogura na znatno višu razinu u suradnji s ostatkom momčadi - ističu u hrvatskom prvaku.

Dan prije dogovora s dvojicom bekova, Cibona je objavila da je ugovor produžio energični krilni igrač Renato Serdarušić.

- Renato je prošle sezone pokazao iznimnu zrelost i napravio veliki iskorak u svojoj igri, zbog čega vjerujemo da će i dalje napredovati uz nas te dati svoj puni doprinos u sva tri natjecanja koja nas očekuju - poručili su iz stručnog stožera kojeg predvodi prvi trener Ivan Rudež pred kojim je izuzetno teška zadaća kormilarenja s momčadi u čak tri natjecanja istovremeno.

U klubu je ostao i Amerikanac Kamaka Hepa što predstavlja i određeno iznenađenje jer ovaj igrač u završnici Prvenstva nije briljirao. No, u Cibonis u svoju odluku ovako objasnili:

- Radi se o igraču koji je napravio veliki iskorak prošle sezone, a njegov razvojni put još uvijek traje. Njegova polivalentnost i doprinos momčadi sigurno će biti od velike pomoći u ostvarivanju naših ciljeva.

Da bi tome tako bilo, Kamaka će u svoj sazrijevanju morati podignuti svoju igru na višu razinu od prošlosezonske.

Za navijače Cibone dobra vijest stiže i iz Splita koji je raskinuo ugovor sa Antonio Sikirićem omogućivši mu tako da prijeđe u Cibonu uz određenu odštetu.

Inače, svoju epizodu u Fibinoj Ligi prvaka Cibona započinje 6. listopada domaćom utakmicom protiv Galatasarayja, kluba koji je ovih dana istaknuo ambiciju plasmana u finale ovog natjecanja i igranja NBA Europe sljedeće sezone.