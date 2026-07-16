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OŠTRE KRITIKE

Plenković: Milanovićeva politika vodi nas u izolaciju i magareću klupu! Kundid? Povjerenja više nema

Zagreb: Potpisivanje ugovora o financiranju nabave i kupoprodaje šest elektrobaterijskih vlakova i izgradnji hibridne punionice
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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VL
Autor
Mateja Papić
16.07.2026.
u 20:20

Govoreći o odnosima s predsjednikom Milanovićem, premijer je rekao da je njegova politika "antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska i anti-NATO"

Premijer Andrej Plenković u razgovoru za središnji Dnevnik HTV-a oštro je kritizirao predsjednika Zorana Milanovića, poručivši da njegova politika vodi Hrvatsku prema izolaciji. Govorio je i o potpori Ukrajini, odnosima s NATO-om, slučaju načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida, izboru ustavnih sudaca te radu Vlade.

Plenković je nakon povratka sa summita u Ukrajini istaknuo kako Hrvatska već četiri i pol godine pruža političku, gospodarsku, financijsku, vojnu i humanitarnu pomoć toj zemlji. Dodao je da Hrvatska prenosi i iskustva u procesuiranju ratnih zločina, razminiranju i skrbi za ratne veterane, kao i da se razvija suradnja hrvatske i ukrajinske obrambene industrije.

Govoreći o odnosima s predsjednikom Milanovićem, premijer je rekao da je njegova politika "antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska i anti-NATO". "Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog, a naša je zadaća da Hrvatska bude za stolom sa svojim saveznicama, a ne u magarećoj klupi", rekao je za HTV.

Velik dio razgovora odnosio se i na načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomira Kundida. Plenković je rekao da je Kundid izgubio njegovo povjerenje nakon što se nije odazvao na sastanak u Vladi. "Kad predsjednik Vlade pozove načelnika Glavnog stožera na razgovor, onda se na taj razgovor dolazi. Nakon takve procjene povjerenja više nema niti će ga biti", rekao je. Istaknuo je kako to nije osobni sukob, nego posljedica, kako je rekao, "nezrele i potpuno pogrešne odluke".

Milanović i Plenković zajedno na dodjeli priznanja povodom Dana grada Zagreba
31.05.2026., Zagreb - Dodjela priznanja grada Zagreba povodom dana grada. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Premijer je odbacio tvrdnje da bi Hrvatska trebala slati vojnike u Ukrajinu u okviru takozvane Koalicije voljnih. Poručio je da "nitko, a pogotovo ne hrvatska Vlada, nikada nije predlagao slanje hrvatske vojske u Ukrajinu" te da je riječ o temi koja se, kako je rekao, već tri godine koristi u hrvatskom političkom prostoru. Govoreći o budućnosti HDZ-a, Plenković je poručio da je stranka spremna osvojiti i četvrti mandat. Naglasio je da Vlada iza sebe ima, kako je rekao, velika postignuća te da će nastaviti raditi na gospodarskom razvoju i jačanju međunarodnog položaja Hrvatske.

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Zagreb: Potpisivanje ugovora o financiranju nabave i kupoprodaje šest elektrobaterijskih vlakova i izgradnji hibridne punionice
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Ključne riječi
Zoran Milanović Andrej Plenković

Komentara 62

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Avatar juma
juma
20:57 16.07.2026.

Podrška proeuropskoj politici gospodina Plenkovića. Neki bi nas uporno vraćali natrag u pokret nesvrstanih i u specijalne odnose sa Moskvom i ne libe se u tu svrhu iskoristiti beskičmenjake u hrvatskoj vojsci. Takve je najbolje ovako javno prokazati, ali bi im trebalo i uskratiti financiranje, odnosno sredstva iz proračuna. Za razliku od opoziva, kojega ova oporba bez etičkih načela neće podržati, ma koliko se kršili zakoni, vlada kroz proračun ima moćnu polugu za djelovanje, a oporba joj tu nije potrebna.

IS
istokdole
20:52 16.07.2026.

Kundid je potvrdio da vojnici nisu baš najpametnije osobe. U ovakvoj sigurniji najveći heroj bi ispao da je podnio ostavku.

Avatar mr. rabbit
mr. rabbit
21:08 16.07.2026.

Ma kakav Kundid. Kunbaba obična.

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