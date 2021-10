VIDEO Pogledajte ovaj luksuz: Prsten s 360 dijamanata, 32 smaragda i QR kodom

Košarkaši Milwaukee Bucksa uoči starta nove NBA sezone dobili su prstenje kao osvajači lige. Postali su to prošle sezone nakon 53 godine čekanja, a sada je održana i svečana ceremonija.

Prstenje je iz sezone u sezonu sve vrjednije, a na ovogodišnjem se čak nalazi i QR kod koji nakon skeniranja pokazuje najvažnije trenutke iz pohoda na titulu, a sam prsten može se nositi i kao privjesak na ogrlici.

The Milwaukee Bucks' 2021 NBA championship rings are too clean. pic.twitter.com/OVByP5aJK9 — ESPN (@espn) October 19, 2021

Na vrhu prstena nalazi se 360 dijamanata koji predstavljaju broj pobjeda koje su Bucksi upisali od dolaska novih vlasnika. Na jednoj strani 16 smaragda označava broj pobjeda u play offu prošle sezone, a na drugoj isti broj simbolizira titule u diviziji.

Obje NBA titule ovjekovječene su minijaturnim trofejima koji se nalaze u unutrašnjem dijelu, a veliki trofej je izrađen na vrhu od 65,3-posto žutog zlata, što je ujedno postotak pobjeda Bucksa u prošloj sezoni, uključujući i play off. Riječi "world champions" ispisane su draguljima od 0,53 karata u ime 53 godine postojanja kluba, a tu su i natpisi "Fear the Deer", "Bucks in 6".

Na svakom prstenu upisano je prezime i broj dresa igrača kojemu je namijenjen. Upisani su i rezultati svih serija Bucksa u play offu, kao i rezultat posljednje utakmice.

Prstenje je izrađeno za svakog igrača, ali i brojne zaposlene u klubu.

"Mnogi igrači ne mogu nositi ovo prstenje jer je preglomazno. Htio sam stvoriti prsten koji će biti praktičniji. Ovaj je masivan kao i ostali, ali ovaj se može nositi i kao ogrlica" rekao je izvršni direktor tvrtke Jason of Beverly Hills, koja je bila zadužena za izradu prstenja.