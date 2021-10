Tri zdrava i jedan ozlijeđeni Hrvat, Netsi i Lakersi favoriti

U noći sa utorka na srijedu započinje 75. NBA sezona u kojoj će Hrvatska imati tri zdrava (Bogdanović, Zubac, Šamanić) i jednog ozlijeđenog "poslanika". A za oporavljenika Darija Šarića pak se nadamo da će se u sastav svojih Phoenix Sunsa vratiti još za vrijeme sezone.

S obzirom da se sportaši od operacije prednjih križnih ligamenata prosječno oporavljaju oko devet mjeseci, a Dario je operiran krajem srpnja, najoptimističnija prognoza kaže da bi on u punom pogonu negdje iza All-Star pauze u veljači. Dobra je vijest da u tom koljenu nije bilo puno toga pokidanog te da je Dario već odbacio štake i da, nakon terapija, čak i lagano šutira. No, dalek je još njegov put do povratka u sastav prošlosezonskih finalista NBA lige posebice ako se zna da NBA klubovi ne puštaju igrača natrag na parket sve dok nije 100 posto spreman.

A Sunsi su na svom putu, u finalu Zapadne konferencije, proljetos eliminirali LA Clipperse u čijim redovima bi Ivica Zubac i ove sezone trebao biti važan igrač u rotaciji trenera Tyronea Lua koji bi na petici mogao započinjati utakmice s oporavljenim Ibakom. No, Clippersi će u sezonu ući bez svog prvog igrača Kawhija Leonarda (bez kojeg u prosjeku zabijaju 12 koševa manje) pa je upitno koliko ovaj sastav može daleko na pogon Paula Georgea.

No, zato smo dojma da bi opet jako daleko mogli "Džezisti" Bojana Bogdanovića. Ponajbolji hrvatski košarkaš imat će status startera što se vidjelo i u dvije predsezonske utakmice sastava koji će pucati na najviše. Naime, Utah Jazz je zadržao sve svoje glavne igrače (Gobert, Mitchell, Conley) a još su doveli Rudyja Gaya, Erica Paschalla i Hassana Whitesadea iz čega se isčitava velika ambicija kluba iz Salt Lake Cityja.

Za razliku od Bogdanovića i Zubca, koji su se izborili za svoje mjesto pod NBA suncem, Šamaniću tek predstoji taj mukotrpan put. Nakon prve dvije NBA sezone otpustili su ga Spursi no posao je dobio u Knicksima ali kod trenera kod kojeg mu neće biti lako. Nakon Gregga Popovicha slijedi mu naukovanje kod defenzivno orijentiranog Toma Thibodeau koji je svojedobno, u Minnesoti, bio trener Dariju Šariću a koji teško da može reći da je taj trener najbolje upravljao s njegovim igračkim kapacitetima.

Newyorški susjedi Knicksa, Brooklyn Netsi, po kladioničarima, najveći su kandidati za naslov, čak i uz problem kojeg imaju s Kyrie Irvingom koji, po odluci kluba, neće igrati ni trenirati sve dok se ne cijepi. No, i bez njega, ali sa Durantom i Hardenom, ali i Griffinom i Aldridgeeom, Netsi imaju iznimnu napadačku moć. Drugi najveći kandidat s NBA Istoka za naslov jesu branitelji naslova Milwaukee Bucksi predvođeni MVP-jem NBA finala Giannisom Antetokounmpom, a na Zapadu najveće izglede "bookmakeri" daju "vremešnim" LA Lakersima. A oni, osim LeBrona (37) i Davisa (28) sad imaju i triple-double rekordera Westbrooka (32), ali i Carmela Anthonyja (37) i Rajona Ronda (35). Ono što njihove fanove pomalo brine jest što su Lakersi izašli iz predsezone sa šest poraza u svih šest utakmica s prosječnih "minus 15"(!?).

Inače, Bogdanović, Zubac i Šarić činit će masu od 107 internacionalaca iz 39 zemalja koji će započeti novu sezonu kao zaposlenici NBA klubova. Šamanić pakk spada u onih 12 internacionalaca (iz sedam zemalja) koji su pod "dvosmjernim" ugovorima što pak znači da mogu igrati i za svojeg NBA poslodavca (ne više od 52 utakmice) i za njegovu filijalu u razvojnoj G ligi.

Zanimljivo je da čak tri zemlje (Francuska, Njemačka, Australija) imaju po sedam NBA igrača, a Španjolska, Turska, Nigerija i Srbija po pet.