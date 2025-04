VIDEO Pogledajte novi gol Marca Pašalića, vatreni nastavlja trpati u Americi

Hrvatski nogometni reprezentativac Marco Pašalić odigrao je ključnu ulogu s postignutim golom i asistencijom u pobjedi Orlando Cityja nad Atlanta Unitedom rezultatom 3-0 u subotnjoj utakmici sjevernoameričke MLS lige. Ovom pobjedom Orlando je postavio novi klupski rekord s četvrtom uzastopnom utakmicom bez primljenog pogotka. Momčad Orlanda (trenutni omjer 4-2-4) sada je neporažena u posljednjih sedam utakmica. Impresivno je da njihova mreža ostala netaknuta čak 436 minuta igre, čime je srušen prethodni rekord od 364 minute, postavljen većinom tijekom MLS doigravanja 2023. godine. Ovaj niz pokazuje značajan napredak u obrambenoj igri momčadi.

Utakmica je otvorena u 42. minuti kada je Luis Muriel izborio i realizirao kazneni udarac. Prekršaj u šesnaestercu skrivio je Bartosz Slisz iz Atlante. Bio je to prvi gol Orlanda još od pobjede 2-1 protiv LA Galaxyja 29. ožujka, prekinuvši tako golgeterski post momčadi. Početkom drugog poluvremena, u 51. minuti, Orlando je udvostručio vodstvo. Nakon auta s lijeve strane, Marco Pašalić je sjajno proigrao Alexa Freemana koji je pravovremeno utrčao s desne strane i preciznim udarcem po zemlji provukao loptu kroz noge vratara Brada Guzana za 2-0.

Konačan rezultat postavio je Marco Pašalić u 67. minuti. Sjajnim udarcem s otprilike 25 metara iznenadio je vratara Guzana, a lopta je precizno odsjela uz bližu vratnicu za uvjerljivih 3-0. Pašalić je tako zaokružio svoju izvrsnu partiju golom i asistencijom.

S druge strane, Atlanta United (omjer 2-5-3) proživljava teške trenutke. Ovo im je bila četvrta utakmica zaredom bez pobjede, uključujući tri uzastopna poraza u kojima nisu uspjeli postići pogodak. Zabrinjavajuće je i što tijekom cijele utakmice protiv Orlanda nisu uputili niti jedan udarac u okvir gola. Dodatni problem za Atlantu bio je izostanak Emmanuela Latte Latha, njihovog vodećeg strijelca s pet postignutih golova ove sezone. Ovaj 26-godišnji igrač bio je suspendiran zbog nakupljenih žutih kartona, nakon što je dobio peti u prethodnom porazu (3-0) od Philadelphije. Ova pobjeda potvrđuje sjajnu formu Orlando Cityja, dok Atlanta United hitno treba pronaći rješenje za izlazak iz rezultatske krize.

With a goal and an assist against Atlanta United, @OrlandoCitySC forward Marco Pašalić became the fourth player in club history to record at least seven goal contributions in his first 10 matches with the team, joining Nani (nine), Dom Dwyer (seven), and Daryl Dike (seven).