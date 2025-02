VIDEO Pogledajte koga je Luka Modrić potajno odveo na večeru, uhvatile su ih kamere

Real Madrid je u srijedu osigurao prolaz u osminu finala Lige prvaka porazivši na Santiago Bernabeuu Manchester City rezultatom 3:1. Bila je to izvrsna večer za kraljevsku momčad, a osobito je dobro bila raspoložena desna strana. Kylian Mbappé je upisao hat-trick golovima u 4., 33. i 61. minuti susreta. Rodrygo, Federico Valverde i Raul Asencio upisali su asistencije.

Luka Modrić u igru je ušao pred sam kraj susreta, a nakon utakmice se pojavila fotografija na kojoj se vidi kako se naš kapetan na Santiago Bernabeu druži s Joškom Gvardiolom i Mateom Kovačićem, vatrenim dvojcem iz Cityja. No, to nije sve.

Na društvenim medijima pojavile su se video i fotografije na kojima se tvrdi da je Modrić otišao do hotela u Madridu u kojem su smješteni igrači Cityja i, tvrdi se, večerao s Mateom Kovačićem. Luka je po svemu sudeći htio da taj susret bude diskretan, no sada se informacija proširila na društvenim mrežama.

Real Madrid’s Luka Modric went to #ManCity’s team hotel to have dinner with Mateo Kovacic after Wednesday night’s #UCL meeting. The pair had beers, conversations, and laughter.



