ZVIJEZDA BARCELONE

VIDEO Pogledajte kako se osramotio Robert Lewandowski, s bijele točke poslao loptu u nebo

LaLiga - Espanyol v FC Barcelona
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
03.12.2025.
u 09:10

Utakmicu je obilježio i promašeni jedanaesterac Roberta Lewandowskog koji je loptu poslao visoko preko gola.

U unaprijed odigranoj utakmici 19. kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je svladala madridski Atletico sa 3-1.

Alex Baena (19) je doveo goste u vodstvo, ali su Raphinha (26), Dani Olmo (65) i Ferran Torres (90+6) kreirali preokret.

Utakmicu je obilježio i promašeni jedanaesterac Roberta Lewandowskog koji je loptu poslao visoko preko gola. Video pogledajte OVDJE.

Vodeća Barcelona sada ima 37 bodova, četiri više uz utakmicu više od drugog Reala iz Madrida, a pet više od trećeg Atletica.
Ključne riječi
Barcelona Robert Lewandowski

