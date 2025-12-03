VIDEO Pogledajte kako se osramotio Robert Lewandowski, s bijele točke poslao loptu u nebo

U unaprijed odigranoj utakmici 19. kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je svladala madridski Atletico sa 3-1.

Alex Baena (19) je doveo goste u vodstvo, ali su Raphinha (26), Dani Olmo (65) i Ferran Torres (90+6) kreirali preokret.

Utakmicu je obilježio i promašeni jedanaesterac Roberta Lewandowskog koji je loptu poslao visoko preko gola. Video pogledajte OVDJE.

Vodeća Barcelona sada ima 37 bodova, četiri više uz utakmicu više od drugog Reala iz Madrida, a pet više od trećeg Atletica.