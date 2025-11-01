VIDEO Pogledajte kako je Dinamo poveo protiv Rijeke. Što je napravio Bennacer, čista magija...

U velikom derbiju hrvatskog nogometa, koji se igra u sklopu 12. kola HNL-a, zagrebački Dinamo je na poluvrijeme otišao s minimalnom, ali zasluženom prednošću od 1:0 protiv Rijeke. Utakmica na Maksimiru ponudila je čvrst i napet nogomet, kakav se i očekuje od dva pretendenta na naslov, no trenutak koji je obilježio prvih 45 minuta bio je djelo čiste nogometne inspiracije. Bio je to potez koji se rijetko viđa na domaćim travnjacima i koji je digao publiku na noge, podsjetivši sve na razinu kvalitete koju posjeduju igrači u plavom dresu.

Ključni trenutak dogodio se u 29. minuti kada je alžirski veznjak Ismael Bennacer primio loptu na sredini terena. Umjesto očekivanog, sigurnog proigravanja, Bennacer je demonstrirao vrhunsku viziju i tehničku perfekciju. Jednim, naizgled jednostavnim, ali savršeno odmjerenim i tempiranim proigravanjem, prebacio je kompletnu obrambenu liniju Rijeke. Lopta je imala nevjerojatnu putanju, zaobišla je sve braniče gostiju i pala točno u prostor gdje ju nitko od njih nije mogao dosegnuti. Bio je to trenutak opisan kao "čista magija", potez koji razbija i najčvršće obrane i pokazuje zašto se Bennacera smatra jednim od ključnih igrača Dinama.

Na kraju te spektakularne akcije našao se njegov sunarodnjak, napadač Monsef Bakrar. Dok je cijela obrana Rijeke pogledom ispratila let lopte, Bakrar se pravovremeno ubacio na drugoj vratnici. Asistencija je bila toliko precizna da mu je ostao lakši dio posla – mirno je primirio loptu i pospremio je u mrežu za vodstvo od 1:0. Iako je Bakrar upisan kao strijelac, gromoglasni pljesak s tribina bio je najvećim dijelom upućen arhitektu akcije, Bennaceru, čija je genijalnost omogućila ovaj, pokazalo se, jedini pogodak u prvom dijelu.