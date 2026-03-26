NASTAVLJA SE PAD TEMPERATURA

Hrvatska na udaru hladne fronte, evo gdje će biti najgore, Vakula: 'Proljetne temperature neće skoro'

26.03.2026.
u 22:05

Blago poboljšanje očekuje se tek tijekom vikenda, uz postupni porast temperature, ali bez potpune stabilizacije vremena

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za petak niz upozorenja, uključujući i najviši, crveni stupanj opasnosti. Vrijeme će i dalje biti izrazito nepovoljno u većem dijelu zemlje. Zagrebačka i riječka regija suočit će se s jakim i olujnim vjetrom, dok se u gorskim krajevima, osobito na području Gospića, očekuje obilan snijeg. Za Velebitski kanal izdano je posebno upozorenje zbog jake i olujne bure koja će stvarati poteškoće u prometu.

U unutrašnjosti će prevladavati vjetrovito i razmjerno hladno vrijeme, uz kišu, susnježicu i snijeg u gorju. Na Jadranu će i dalje dominirati jaka i olujna bura. Blago poboljšanje očekuje se tek tijekom vikenda, uz postupni porast temperature, ali bez potpune stabilizacije vremena.Glavni meteorolog HRT-a, Zoran Vakula, upozorio je kako unatoč nešto manjem broju upozorenja nego dan ranije, vremenske prilike ostaju opasne.

Foto: DHMZ

Istaknuo je da će snijeg nastaviti padati u Gorskom kotaru i Lici, uz jak i olujan vjetar i na kopnu i na moru. Zbog toga su na snazi crvena upozorenja za pojedine dijelove Hrvatske. „Vrijeme ostaje nepovoljno i savjet je da se izbjegavaju putovanja, kako prema sjeveru tako i prema jugu, dok se situacija ne smiri“, naglasio je. Vakula je objasnio da je trenutna meteorološka situacija rezultat dolaska toplog i vlažnog zraka s jugozapada te prodora hladnog zraka sa sjevera. Ta kombinacija, uz ciklonu koja se formirala nad Jadranom, stvara idealne uvjete za obilne oborine, osobito snijeg u gorju.

U pojedinim područjima već su zabilježene značajne količine snijega. Na Sljemenu je palo više od 20 centimetara novog snijega, dok Zavižan bilježi više od 70 centimetara ukupnog snježnog pokrivača. Snijeg i dalje nastavlja padati, osobito u Lici. Osim snijega, obilna kiša zabilježena je u dijelovima Istre, na dubrovačkom području i u okolici Ogulina.

U kontinentalnim dijelovima Hrvatske zabilježen je nagli pad temperature, ponegdje i veći od 15 stupnjeva Celzija u samo jednom danu. Ipak, istočni dijelovi zemlje zasad su prošli bez izraženijih vremenskih nepogoda. Meteorolozi upozoravaju i na moguću opasnost za poljoprivredu. Iako će snažan vjetar u petak i subotu sprječavati jače zahlađenje, stabilizacija i razvedravanje početkom sljedećeg tjedna mogli bi donijeti jutarnji mraz. Posebno su ugrožena gorska područja gdje se očekuju minusi, što može dodatno oštetiti vegetaciju već pogođenu snijegom.

Vikend donosi blago smirivanje, ali bez pravog zatopljenja Subota će biti nešto povoljnija, uz blagi porast temperature i slabije vremenske nepogode. Ipak, temperature će se uglavnom kretati u okvirima prosjeka ili čak nešto niže za kraj ožujka. Prema dugoročnijim prognozama, značajnije zatopljenje i povratak proljetnih temperatura iznad 20 stupnjeva ne očekuje se barem do sredine travnja.

