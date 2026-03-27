Dalić posjeduje rijedak dragulj, s njim mirno može i na Engleze

Hrvatska nogometna reprezentacija utišala je trideset tisuća grlatih kolumbijskih navijača na stadionu Camping World u Orlandu, ostvarivši slatku i ohrabrujuću pobjedu protiv zaista renomiranog suparnika. Kolumbija spada među tri najjače reprezentacije Južne Amerike, a Hrvatska sa selekcijama iz tog podneblja tradicionalno teško izlazi na kraj.

U Orlandu nam se u prvom poluvremenu posrećilo, ali to smo i zavrijedili. Iako je Hrvatska već nakon tri minute bila u rezultatskom zaostatku, ona je kao i toliko puta dosada snagom svojeg karaktera uspjela preokrenuti ishod u svoju korist. U tom kolopletu svakojakih zbivanja – nevjerojatnog promašaja Suareza i Livakovićevih bravura – osobito je važan i upečatljiv bio Vuškovićev prvijenac: odvažnim šutem s gotovo 30 metara, čijem je happy endu kumovalo i odbijanje lopte od kolumbijskog igrača. No, to je za ovu priču nebitno.

Naime, Hrvatska u Luki Vuškoviću, mladiću od samo 19 godina, posjeduje rijedak dragi kamen, klasu koju Dalić bez ikakvog rizika može postaviti u prvih 11 u prvoj utakmici protiv Engleza u premijeri na Svjetskom prvenstvu. Toliko je taj klinac superioran, moćan, samouvjeren, dominantan.

Uz Vuškovića, svakako treba istaknuti kapetanski, liderski doprinos Ivana Perišića, a osobito pozornost zavrjeđuju i napadači; Igor Matanović iskoristio je jedinu šansu koja mu se ukazala i bio u pravo vrijeme na pravom mjestu, dok je razorni Petar Musa neustrašivo i silovito dva puta ušao u završnicu i sjajnim šutevima tresao okvir gola. Sreća je ovoga puta pomazila Kolumbijce i okrenula leđa Musi – ali njegova pojava veliki je dobitak za vatrene.

Na kraju, ostanimo svjesni važnih spoznaja: niti je ovo bila formacija vatrenih – s trojicom u obrani - na koju će se Dalić ubuduće oslanjati, niti je utakmicu protiv južnoameričkih cafeterosa počela najjača postava Hrvatske. Iz idealne momčadi Hrvatske u njoj su bila samo trojica igrača, Livaković, Perišić i Mario Pašalić – i u tom smislu naglašavano nešto izvanredno: snažnu Kolumbiju nadigrala je bez Luke Modrića (koji je ušao tek desetak minuta prije kraja).

Bila je ovo 104. Dalićeva utakmica na klupi hrvatske reprezentacije: ima 59 pobjeda, 20 remija i 25 poraza. U 20 prijateljskih utakmica ima 12 pobjeda, te po četiri neodlučena ishoda i poraza.

Hrvatska: Livaković – Erlić (od 79. Jakić), Vušković, Pongračić – Marco Pašalić (od 79. Kramarić), Moro (od 83. Fruk), P. Sučić (od 62. Baturina), Perišić (od 46. Stanišić) - Mario Pašalić (od 79. Modrić), Vlašić (od 62. L. Sučić) – Matanović (od 46. Musa). Izbornik: Zlatko Dalić

Kolumbija: Vargas – Munoz (od 71. S. Arias), Lucumi, Sanchez, Mojica (od 63. Machado) – Rios (od 71. Puerta), Lerma (od 64. Castano) – J. Arias (od 71. Quintero), James Rodriguez (od 63. Carrascal), Diaz (od 71. Andres Gomez) – Suarez (od 71. Cordoba). Izbornik: Nestor Lorenzo

Strijelci: 0:1 J. Arias (3.), 1:1 Vušković (6.), 2:1 Matanović (43., Marco Pašalić)