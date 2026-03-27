Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
FOTO Na ispitivanje stigla i misteriozna Slovakinja: Evo što se dosad zna o njoj
Osumnjičeni za izvlačenje 30 milijuna eura iz HSS-a dovedeni u USKOK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Komentar

Dalić posjeduje rijedak dragulj, s njim mirno može i na Engleze

Soccer: International Men's Friendly-Croatia at Colombia
Travis Register/REUTERS
Autor
Tomislav Dasović
27.03.2026.
u 02:41

Važna spoznaja za izbornika je da je Hrvatska nadigrala snažnu Kolumbiju dok na terenu nije bilo Luke Modrića

Hrvatska nogometna reprezentacija utišala je trideset tisuća grlatih kolumbijskih navijača na stadionu Camping World u Orlandu, ostvarivši slatku i ohrabrujuću pobjedu protiv zaista renomiranog suparnika. Kolumbija spada među tri najjače reprezentacije Južne Amerike, a Hrvatska sa selekcijama iz tog podneblja tradicionalno teško izlazi na kraj.

U Orlandu nam se u prvom poluvremenu posrećilo, ali to smo i zavrijedili. Iako je Hrvatska već nakon tri minute bila u rezultatskom zaostatku, ona je kao i toliko puta dosada snagom svojeg karaktera uspjela preokrenuti ishod u svoju korist. U tom kolopletu svakojakih zbivanja – nevjerojatnog promašaja Suareza i Livakovićevih bravura – osobito je važan i upečatljiv bio Vuškovićev prvijenac: odvažnim šutem s gotovo 30 metara, čijem je happy endu kumovalo i odbijanje lopte od kolumbijskog igrača. No, to je za ovu priču nebitno.

Hrvatski navijači uoči Kolumbije u Orlandu

Naime, Hrvatska u Luki Vuškoviću, mladiću od samo 19 godina, posjeduje rijedak dragi kamen, klasu koju Dalić bez ikakvog rizika može postaviti u prvih 11 u prvoj utakmici protiv Engleza u premijeri na Svjetskom prvenstvu. Toliko je taj klinac superioran, moćan, samouvjeren, dominantan.

Uz Vuškovića, svakako treba istaknuti kapetanski, liderski doprinos Ivana Perišića, a osobito pozornost zavrjeđuju i napadači; Igor Matanović iskoristio je jedinu šansu koja mu se ukazala i bio u pravo vrijeme na pravom mjestu, dok je razorni Petar Musa neustrašivo i silovito dva puta ušao u završnicu i sjajnim šutevima tresao okvir gola. Sreća je ovoga puta pomazila Kolumbijce i okrenula leđa Musi – ali njegova pojava veliki je dobitak za vatrene.

Na kraju, ostanimo svjesni važnih spoznaja: niti je ovo bila formacija vatrenih – s trojicom u obrani - na koju će se Dalić ubuduće oslanjati, niti je utakmicu protiv južnoameričkih cafeterosa počela najjača postava Hrvatske. Iz idealne momčadi Hrvatske u njoj su bila samo trojica igrača, Livaković, Perišić i Mario Pašalić – i u tom smislu naglašavano nešto izvanredno: snažnu Kolumbiju nadigrala je bez Luke Modrića (koji je ušao tek desetak minuta prije kraja).

Bila je ovo 104. Dalićeva utakmica na klupi hrvatske reprezentacije: ima 59 pobjeda, 20 remija i 25 poraza. U 20 prijateljskih utakmica ima 12 pobjeda, te po četiri neodlučena ishoda i poraza.

Hrvatska: Livaković – Erlić (od 79. Jakić), Vušković, Pongračić – Marco Pašalić (od 79. Kramarić), Moro (od 83. Fruk), P. Sučić (od 62. Baturina), Perišić (od 46. Stanišić) - Mario Pašalić (od 79. Modrić), Vlašić (od 62. L. Sučić) – Matanović (od 46. Musa). Izbornik: Zlatko Dalić

Kolumbija: Vargas – Munoz (od 71. S. Arias), Lucumi, Sanchez, Mojica (od 63. Machado) – Rios (od 71. Puerta), Lerma (od 64. Castano) – J. Arias (od 71. Quintero), James Rodriguez (od 63. Carrascal), Diaz (od 71. Andres Gomez) – Suarez (od 71. Cordoba). Izbornik: Nestor Lorenzo

Strijelci: 0:1 J. Arias (3.), 1:1 Vušković (6.), 2:1 Matanović (43., Marco Pašalić)

Ključne riječi
Luka Vušković Zlatko Dalić Kolumbijska nogometna reprezentacija hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!