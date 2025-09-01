Naši Portali
JOŠ SAMO LIJEČNIČKI

Marko Pjaca iznenadio izborom novog kluba, evo gdje nastavlja karijeru

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
01.09.2025.
u 19:22

Za povremenog hrvatskog reprezentativca ovo će biti već 11. klub u karijeri. Prije Twentea nosio je dres Dinama, Lokomotive, Juventusa, Schalkea, Fiorentine, Anderlechta, Torina, Genoe, Empolija i Rijeke.

Prošla su više od dva mjeseca otkako su Dinamo i Marko Pjaca krenuli različitim putevima. Dok je Bruno Petković već sredinom srpnja potpisao za turski Kocaelispor, Pjaca je nešto duže tražio novu destinaciju.

U međuvremenu su se spominjale različite opcije, od saudijskog Al-Najma, preko Sarajeva pa sve do mogućeg povratka u Rijeku. Iako navodno ni sam igrač nije imao ništa protiv povratka na Kvarner, Rijeka nije reagirala dovoljno brzo. U utrci za njegov potpis pobjedu je odnio nizozemski Twente.

Kako pišu 24sata, Pjaca je već otputovao u Enschede, gdje ga čeka liječnički pregled, a potom i potpis ugovora. Riječ je o klubu osnovanom 1965. godine koji u svojoj povijesti ima jedan naslov prvaka Nizozemske (2009./10.), tri osvojena Kupa i jedan Superkup. Prošlu sezonu završili su na šestom mjestu Eredivisie. Pjaca će biti tek treći Hrvat u povijesti Twentea, nakon Darija Vujičevića i Zvonka Bege.

Za povremenog hrvatskog reprezentativca ovo će biti već 11. klub u karijeri. Prije Twentea nosio je dres Dinama, Lokomotive, Juventusa, Schalkea, Fiorentine, Anderlechta, Torina, Genoe, Empolija i Rijeke.
Dinamo Marko Pjaca

