VIDEO Pet minuta ludila hrvatskog reprezentativca: Zabio i asistirao u visokoj pobjedi

Hoffenheim našeg Andreja Kramarića slavio je na gostovanju kod St. Paulija s 0:3 u sedmom kolu Bundeslige. Igrač utakmice zasigurno je bio hrvatski reprezentativac koji je sudjelovao u prva dva pogotka svoje momčadi prije nego što je napustio igru u 76. minuti.

Na poluvrijeme se otišlo s rezultatom 0:0, a onda je u 55. minuti Kramarić asistirao Bazoumani Toureu za 1:0, a četiri minute kasnije i sam zabio za 2:0 nakon povratne lopte Coufala. Pogodak i asistenciju vatrenog napadača možete pogledati OVDJE.

Za Kramarića je to bio drugi pogodak u ovoj sezoni Bundeslige, a prvi je postigao u drugom kolu protiv Union Berlina iz jedanaesterca. Ima i jednu asistenciju u njemačkom kupu. Konačni rezultat postavio je Grischa Promel zabivši za 3:0 u 79. minuti.

Hoffenheim se ovom pobjedom popeo na osmo mjesto prvenstvene ljestvice s 10 bodova. Imaju po tri pobjede i poraza i jedan remi iz sedam utakmica. St. Pauli je trenutačno 14. sa sedam bodova.

