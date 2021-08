VIDEO Od krika se sledi krv u žilama: NBA zvijezda spasila sina od utapanja

"Ne nose svi heroji plašt. Najgora noćna mora svakog roditelja, u izvedbi moj sin i ja", napisao je NBA košarkaš, Andre Drummond (28), u opisu videa koji je objavio na Twitteru.

Na njemu je njegova obitelj koja uživa u odmoru na dvorištu s bazenom. Maleni sin sjedi na rubu i u jednom trenutku sklizne u bazen, a ne zna plivati. Majčin je krik svima sledio krv u žilama, a igrač Philadelphia 76ersa se već herojski snašao i skočio za sinom u bazen te ga u trenutku izvadio van.

POGLEDAJTE VIDEO:

NOT ALL HEROS WEAR CAPES 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️

A parents worst nightmare….. Feat my son & I 😂😂



No one was harmed in this video pic.twitter.com/POumiU9HGk