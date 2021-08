Kukoč samo za Večernji: S Jordanom ne pijem kavu svaki dan, ali nas vežu dvije bitne stvari

Premda je bilo govora da je u tom terminu (11. rujna) spriječen (zbog vjenčanja kćeri), Michael Jordan ipak će biti taj koji će Tonija Kukoča uvesti u Košarkašku kuću slavnih. Naime, tu obiteljsku svečanost Jordan je iz nekog razloga morao odgoditi pa je postao dostupan za veliku sportsku svečanost.

– Javio mi se Michael prije nekoliko dana i rekao: “Želiš li još uvijek da ti budem prezenter?” Rekao sam mu da to svakako želim.

S obzirom na to da je već dogovorio da mu pratnja bude i suvlasnik Chicago Bullsa Jerry Reinsdorf, Toni sada ima tandem prezentera.

– Bilo bi mi glupo sada zahvaliti se Reinsdorfu tim više što je dopušteno da imate više prezentera. Uostalom, Jerry mi je bio poslodavac, a i danas mi daje priliku da radim za Bullse pa sam savjetnik njegovu sinu kojem je prepustio vođenje košarkaškog kluba dok se on više bavi sa bejzbolskim klubom White Sox. Doduše, i oko košarkaškog kluba sve se njega pita.

Da bi vam netko mogao biti prezenter u takvoj prigodi, taj isti već mora biti počasnikom Kuće slavnih što Jordan (2007.) i Reinsdorf (2016.) dakako jesu. Najvećem košarkašu svih vremena bit će to druga uzastopna klasa u kojoj će biti prezenter nekome od novouvrštenih. U Klasi 2020 to je bio tragično stradalom Kobeu Bryantu, a u klasi 2021. to će biti svom bivšem suigraču i golferskom partneru Toniju Kukoču. Koliko su zapravo on i Kuki i danas bliski?

– Nije da pijemo kavu svako jutro, ne mogu reći da se i čujemo svaki dan, no kada god odem do Floride, javim mu se da odigramo koju partiju golfa.

Dakle, osim nezaboravnih dana kada su njihovi “Bikovi” tutnjali NBA ligom, i golf je jaka poveznica između "Air Jordana" i splitskog "Pink Panthera".

– Obojica smo strastveni golferski rekreativci, a on si je čak na Floridi izgradio i golferski teren.

Zna se da nitko na košarkaškom parketu nije bio bolji od danas 48-godišnjeg Jordana, no je li pet godina mlađi Toni još uvijek bolji golfer?

– Ne znam je li tome tako, s obzirom na to da on ima mogućnost igrati svaki dan, a ja preko zime ne igram. Doduše, možda ja još uvijek imam bolji hendikep. Ja sam negdje oko nule ili pak jedinice, a meni se čini da je on negdje na tri ili četiri.

Koliko Kukiju znači što će ga u odaje nezaboravnih uvesti “najveći od najvećih”?

– Da nije bio dio moje karijere, ispalo bi da sam ga angažirao zato što je bio najbolji košarkaš svijeta. No, činjenica je da smo bili suigrači, da smo zajedno osvajali trofeje i da me on cijeni kao suigrača, to valjda govori samo za sebe. Zapravo, sama činjenica da će doći govori puno jer njemu više nije do publiciteta. Na vrhuncu svoje igračke moći bio je svaki dan u medijima, dobre i loše stvari iz njegova života bile su na prvim stranicama, pa sada želi imati svog mira. On se sada doista rijetko pojavljuje i oglašava u javnosti jer ga to ne zanima. Ima svoj biznis, svoj golferski teren i on više ne želi biti javna osoba.

Foto: Nuccio DiNuzzo/Newscom/PIXSELL The Bulls starting lineup in 1998 are, from left, Dennis Rodman, Scottie Pippen, Michael Jordan, Ron Harper and Toni Kukoc. (Nuccio DiNuzzo/Chicago Tribune/TNS) Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Kao što je poznato, Kuki je peti hrvatski član Kuće slavnih i to nakon pokojnih Kreše Ćosića (1996.) i Dražena Petrovića (2002.) te Mirka Novosela (2007.) i Dine Rađe (2018.) A ovaj posljednji trebao bi biti i među njegovim gostima iz Hrvatske. Pojačanje onom obiteljskom dijelu kojeg će činiti supruga Renata te djeca Marin i Stela.

– Dino je član Kuće slavnih i on će kao takav biti pozvan od organizatora, a Stojko Vranković mi je rekao da će doći u ime Hrvatskog košarkaškog saveza.

Već sada, mjesec dana prije svečanosti uvrštenja, Kuki polako razmišlja o svom govoru zahvale u kojem se obično zahvaljuje svim važnim osobama iz karijere.

- Rekli su mi da mi govor može trajati maksimalno pet minuta. Moram paziti da mi se ne dogodi što i 2017. kada sam bio priman u Fibinu Kuću slavnih i kada sam nekako ispustio zahvaliti se Boži Maljkoviću i Željku Pavličeviću, trenerima s kojima sam osvajao naslov klupskog prvaka Europe. Nekako sam bio uvjeren da njih ne mogu zaboraviti, da su mi u glavi i da su oni zicer, no onda kada sam se upustio u silno nabrajanje, i kada sa shvatio da mi vrijeme ističe, njih sam izostavio, ne znam ni sam kako. Nadam se da mi nisu zamjerili, poslije sam im se ja i ispričao, i ovaj put iz nikako ne smijem zaboraviti spomenuti.

Na toj rujanskoj svečanosti u američkom Springfieldu očekuje se pojavljivanje čak 50-tak počasnika Kuće slavnih a u ulozi prezentera naći će se imena poput Oscara Robertsona, Isiaha Thomasa ili pak Charlesa Barkleyja. A "Sir" Charles će biti jedan od onih koji će u trenerski dio Kuće slavnih uvesti Billa Russella kao prvog tamnoputog trenera u NBA ligi koji je, ktome, bio i dvaput trenerski prvak s Boston Celticsima. Inače, kao igrač koji je osvojio 11 naslova NBA prvaka, Russell je "stanovnik" Kuće slavnih još od 1975. godine.