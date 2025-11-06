Naši Portali
POTOP NA MAKSIMIRU

VIDEO Nemilosrdno trpaju gosti: Celta zabila i treći pogodak

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.11.2025.
u 19:43

Kao i kod prvog pogotka, Iago Aspas je presjekao dodavanje, ali ovoga puta Brune Gode

Španjolska Celta na poluvrijeme je otišla s ogromnom prednosti od 0:3 protiv Dinama na Maksimiru. Treći pogodak pao je pred sam kraj prvog poluvremena, u 44. minuti, a zabio ga je 24-godišnji Pablo Duran.

Kao i kod prvog pogotka, Iago Aspas je presjekao dodavanje, ali ovoga puta Brune Gode. Potegnuo je s loptom 30-ak metara te ju proslijedio prema Bryanu Zaragozi, a on pak pronalazi samog Durana u kaznenom prostoru. Umalo je njegov udarac obranio Nevistić, ali lopta se od vratara Modrih odbila u gol.

Treći pogodak Celte pogledajte OVDJE.

Činilo se kako je Duran, napadač koji je prije ovog susreta zabio dva pogotka u cijeloj sezoni, postigao hattrick u jednom poluvremenu, no drugi pogodak Španjolaca naknadno je upisan kao autogol Sergija Domingueza.

Ključne riječi
Celta Vigo Dinamo

