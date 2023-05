VIDEO Modrić opet sjajan, a ovim je potezom izazvao oduševljenje na društvenim mrežama

Real Madrid i Manchester City odigrali su 1:1 u Madridu, u prvom polufinalnom susretu Lige prvaka, nakon sjajnih pogodaka Viniciusa Juniora i Kevina De Bruynea. Odluka o finalistu tako će pasti iduću srijedu u Manchesteru.

Luka Modrić sasvim se oporavio od ozljede i bio u početnom sastavu kraljeva. Kapetan hrvatske reprezentacije igrao je do 87. minute.

Luka je opet odigrao vrlo dobru utakmicu, a sudjelovao je kod gola Reala. Zanimljiv je i njegov prvi dodir na utakmici. Tada je u teškoj situaciji uspio smiriti loptu i predati je suigraču.

Ovaj potez izazvao je dosta reakcija na društvenim mrežama i brojni se navijači dive 37-godišnjem Hrvatu.

Can we just talk about that Luka Modric first touch for a minute…😍#RMAMCI | #UCLpic.twitter.com/jioRa4fbAJ