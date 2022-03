VIDEO Mario Ančić objasnio kako do uspjeha: Važni su obrazovanje i kritičko razmišljanje

Mario Ančić - proslavljeni hrvatski tenisač, osvajač olimpijske medalje te svojedobno jedan od najboljih tenisača svijeta bio je gost drugog u nizu podcasta "Pričajmo američki: američko - hrvatska priča o uspjehu" kojima se najavljuje ovogodišnji međunarodni U.S. – Croatia Forum. Forum će se održati 4. i 5. travnja u Zagrebu pod krilaticom "A 21 st Century Partnership" povodom obilježavanja 30. obljetnice američko-hrvatskih odnosa te s ciljem jačanja političko - ekonomskog partnerstva.

Naime, točno 30 godina nakon što su Sjedinjene Američke Države priznale hrvatsku neovisnost, Ekonomski fakultet - Zagreb domaćin je Foruma koji se održava na visokoj međunarodnoj razini, a uključivat će panel sesije o temama od zajedničkog interesa poput poticanja političkih, trgovinskih, poslovnih i investicijskih veza između SAD-a i Hrvatske, američko-hrvatskog vodstva u rješavanju pitanja energetike i klimatskih promjena, sigurnosti i međunarodnih odnosa, američko-hrvatskog ekosustava tehnologije, poslovanja i rizičnog (venture) kapitala, te znanstvene i tehnološke suradnje.

Mario Ančić tijekom svojeg je gostovanja u podcastu opisao profesionalni put nakon završetka pravnog studija u Splitu te upisa na prestižni studij prava na Sveučilištu Columbia u SAD-u nakon kojeg je dobio ponudu za rad u jednoj od najvećih financijskih institucija u svijetu – Credit Suissu. Ono što će svakako zainteresirati sve one koji priželjkuju uspješnu međunarodnu karijeru u odvjetništvu ili financijama jest Marijevo iskustvo obrazovanja na poznatom američkom sveučilištu.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 05.12.2005., Zagreb - U zagrebacku zracna luku organiziran je svecani docek pobjednika Davisovog kupa. Mario Ancic, Dragan Primorac."nPhoto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Istaknuo bih dvije stvari, a to su pristup učenju i moji kolege. Obrazovanje u SAD-u fokusira se na usvajanje kritičkog razmišljanja i na stalnu interakciju s profesorima. Razmatraju se različita razmišljanja, puno se razgovara, radi se na projektima od stvarnog značaja te se analiziraju kompanije i rade studije slučaja. Vaš uspjeh na kraju obrazovanja je od presudne važnosti ako želite dobar posao, što opet potiče veliku kompetitivnost među studentima kako bi bili što bolji - rekao je Ančić.

Mario se u podcastu koji je bio prožet poslovnim temama, osvrnuo i na svoj prijelaz iz sportskog svijeta u svijet visokih financija u kojem sada radi kao investicijski bankar i potpredsjednik je private equity kompanije.

- Misao vodilja moje obitelji i mene uvijek je bilo pitanje što nakon sporta. Osvajao sam turnire, osvojio olimpijsku medalju, ali bilo mi je jasno da teniska karijera, iako može biti uspješna, može i naglo prestati. Ipak, sport će uvijek biti dio mog života. Čak i deset godina nakon prestanka profesionalne teniske karijere, ne prođe niti dan da ne odradim trening, a taj mi je mentalni sklop pomogao i tijekom života - dodao je Mario.

Također je otkrio kakvim se točno poslom bavi, što su i kako funkcioniraju fondovi te povukao paralelu s Hrvatskom usporedivši europske investicijske procese s onima u Sjevernoj Americi.

- U Americi private equity fondovi postoje dugi period, a jaču snagu dobili su 80-tih godina. Vodeći investitori u privatne kompanije su private equity fondovi. Oni su sredstvo kojima se pokreće cijela ekonomija. Zbog njih se podižu investicije, a podizanjem investicija ekonomija raste, pogotovo ako su profesionalni i aktivni investitori. U našoj regiji cijeli taj koncept je jako nov. Strani privatni kapital tako zvani private equity su počeli gledati naše kompanije, što je pozitivno jer prenose poruku kako je dobro ulagati u Hrvatsku te da postoje zanimljive kompanije koje stvaraju taj cijeli eko sistem da se i dalje ulaže - pojasnio je Ančić i opisao razliku između europskih i sjevernoameričkih investicijskih praksi:

- Razlika između europskih institucionalnih investitora je da postaje trend ono što mi u Americi radimo već dugi niz godina. Institucionalni investitori traže segmente koji im mogu donijeti veće prinose. Korištenje fondova kao što smo mi u centralno istočnoj Europi tek sada postaje trend.

U svom razgovoru Mario i profesor Davor Zoričić nisu mogli ne spomenuti digitalizaciju pri čemu je Ančić istaknuo kako je u njegovom poslu važan i ljudski faktor, točnije, obrazovanje i iskustvo.

- Unutar naše firme imamo algoritme te mnoštvo različitih alata kojima procjenjujemo gdje, odnosno u koje industrije ulagati. Veliku ulogu u napretku pokazuje digitalizacija. No, mi sami radimo dubinske analize kompanija te u razgovorima s vlasnicima i managementom tražimo način koji mi s naše perspektive vidimo gdje bismo im mogli pomoći. Opticaja novca u svijetu ima jako puno. Ono s čime se vi možete pokazati je znanje, vizija te mogućnost pomaganja kompaniji da postigne bolje rezultate kroz određeno vrijeme. Jako puno gledamo trendove, pratimo financijske analize, dolazimo u kontakt s vlasnicima ili managementom iz naše mreže te pričamo o evaluaciji i načinu na koji možemo pomoći. To je naš model rada.

Svoju sportsku karijeru iskoristio je kako bi slikovitije prikazao tijek odabira ciljanih tvrtki za preuzimanje i kako u tom procesu izgledaju naša poduzeća u usponu poput Rimac automobili.

- Vi ako vrijedite i ako ste dobar sportaš, nije bitno odakle ste. Ista je stvar s biznisom i poslovanjem. Svatko tko ulazi u ovu arenu mora biti svjestan da ulazi u borbu gdje je dio globalnog svijeta. Produkti koje mi, odnosno firme nude sada konkuriraju s cijelim svijetom. Morate stvoriti nešto što je konkurentno, no odakle vi to stvorili, iz kojeg god dijela svijeta u očiju klijenata to nije uopće bitno. Stoga nema razloga da bi nešto bilo manje kvalitetno ako dolazi iz manje regije - ispričao je Ančić.