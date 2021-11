Ančić o bolesti zbog koje je u suzama prekinuo karijeru: Morao sam ležati godinu dana u krevetu

Bivši hrvatski tenisač Mario Ančić gostovao je na HRT-u kod Tončice Čeljuske gdje je govorio o svojoj prošlosti, sadašnjosti, ali i budućim planovima.

- Dogodila se sudbina. Život vam podijeli karte, vi igrate s njima. Meni je obrazovanje dalo drugu priliku u životu. U sport se morate fokusirati cijeli. Međutim kad imate problem sa zdravljem, vi ne možete ništa. Vi morate paziti, slušati doktore, ja sam od toga kad sam imao 23 godine i kad sam osam sati dnevno u treningu, mečevima, bilo tenisu ili kondicijskim treninzima, ja sam bio prisiljen ležati godinu dana u krevetu - rekao je pa dodao:

- Obrazovanje mi je dalo novi motiv, da se dokažem da mogu raditi nešto drugo. Mislim da bi bez te podloge to bilo teško. Svaka ta tranzicija je teška. Iz sporta prelazite u nešto potpuno novo. Ta platforma obrazovanja vam itekako pomogne. Sportaša se cijeni jer su predani, marljivi, trudite se, idete kroz gol...

- Ono što je na Wall streetu bitno je... Mojih kolega je puno bilo marinci, zelene beretke, a uz to su završili fakultete, Yale, Harvard... Nikad neću zaboraviti svog kolegu koji je bio u zelenim beretkama kada je rekao: Nikoga ne vadimo mrtvoga. Deal će se napraviti. Želim vam samo pokazati kako neki ljudi imaju potpuno drugačiji level presinga. Tako je i sa sportašima. Imaju visok level presinga.

Bili ste na vrhu svijeta, a postali pripravnik u odvjetničkom uredu, podsjetila ga je HRT-ova novinarka pa upitala - kako ste to podnijeli?

- To vam je malo dovođenje ega u red. Ali opet ću reći da mi je sportsko promišljanje izuzetno pomoglo. Tek nakon karijere sam shvatio koliko mi je sport dao. Kada sam rekao doviđenja sportu. Meni je i sport bio 10 i više godina uspona, padova, treninga... I u tom sam trenutku isto rekao - ok, ja sam sada na početku. Moram učiti zanat kao što sam učio teniski zanat. Trebalo je pregrmiti neke stvari, proći kroz njih. Odradio sam praksu, položio pravosudni ispit i onda totalno neplanski - korak u Ameriku, New York. Većina ljudi s kojom sam pričao, nije im bilo jasno.