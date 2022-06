VIDEO Mamić vrijeđao suce i poručio: Modrić, Lovren i Kovačić se ne usude reći nešto u moju korist jer bi ih zgazili

Zdravko Mamić, bivši dopredsjednik GNK Dinamo i bjegunac od hrvatskog pravosuđa koji je osuđen za izvlačenje novca iz nogometnog kluba održao je konferenciju za medije u Mostaru.

>> Konferenciju pogledajte ovdje

- Nismo se dugo vidjeli, s obzirom na neke stare navike. Vidjeli ste da u posljednje vrijeme nisam istupao, osim periodično putem svojeg Facebooka. Htio sam si priuštiti mir i život i moram reći da sam u tome i gotovo uspio. Zahvalio bi se najgostoljubivijim ljudima na svijetu, Bošnjacima i Hercegovcima. Već sam godinama tu. Tu ću vjerojatno i, kako stvari stoje, umrijet, započeo je.

- Povod zašto sam danas pred vama je odluka Ustavnog suda objavljena prošli tjedan u kojoj je još jednom taj sud se narugao meni i mojoj obitelji i zdravoj pameti, pravdi, ljudskosti, moralu - rekao je.

- Sve je ovo još jedan cirkus na čelu s lopovom i uhljebom Šeparovićem. Jednak je i Vrhovni sud u Zagrebu i onaj u Osijeku. Oni sudjeluju u najvećim zlima u Hrvatskoj, a sudjeluju u progonu cijele moje obitelji. Zamislite da oni nisu u stanju, kad sam otkrio što sve rade oni u Osijeku, uzimali su novce, reketarili mene i moju obitelj, to su obični alkoholičari i pijančevine. Vi u Osijeku možete svaku presudu kupiti za litru i vodu. Ali vlast voli korumpirane ljude na funkcijama da bi mogla njima vladati. Neovisan čovjek je za njih opasnost, vidjet ćete što ćete napraviti Vanđeliću zato što se sad drznuo ući u taj prostor i želi pomoći građanima. Vidite li gdje je Miroslav Škoro? Čovjek koji je želio nešto napraviti, pa oni su ga sahranili. Pa on niti je pjevač, niti suprug, niti poduzetnik - rekao je.

- Imam potrebu da kažem tim sucima Vrhovnog Suda RH, Suda u Osijeku i u Zagrebu, vi ste zlo, vi ste Sodoma i Gomora, vi ste kolera, gori ste od potresa, korone, od ptičje i svinjske gripe. Vi ste banditi koji ste meni namjestili sudski postupak. Ja sam pošten i sjedim tu pred vama kao najpošteniji čovjek - naglasio je.

Foto: Denis Kapetanović /PIXSELL 20.06.2022., Mostar - Konferencija za medije Zdravka Mamica. Photo: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Zdravko Mamić komentirao je i bivšeg ministra obrazovanja Željka Jovanovića koji je ranije dobio spor protiv Mamića.

- On koji je silom htio uništiti Dinamo, reprezentaciju i nogomet, on dođe na Poljud i sjedi u loži i uživa u rezultatima reprezentacije. Da sam ja bio tamo, on ne bi ni ušao u stadion. Zamislite tu drskost da je on govorio kako treba isušiti močvaru, a onda dođe slaviti uspjehe reprezentacije. Onda ga još predsjednik države uzme za svog savjetnika za sport - objasnio je.

- Kako netko kaže da sam ja oštetio Dinamo, ako sam Dinamo kaže da ja to nisam napravio? A onda oni nasiljem kroz svoje institucije idu dokazivati da je Dinamo oštećen i dobiju pravosudbu presudu da je Dinamo oštećen. Ja da bih izbjegao situaciju da moja obitelj s vrećicama izlazi iz svojeg doma odlazim u Hercegovinu - rekao je bjegunac Mamić.

- Imao sam sreću da mi je Reno Korać posudio 6 milijuna eura. Država pokazuje svoju bešćutnost i država uzima novac od Dinama, mi smo platili državi novac, a to je Dinamov novac. Država je uzela 52 milijuna kuna od Mamića, Modrić ima 2 milijuna eura, a država je zadražala 3 i pol milijuna eura. Vraite pare Dinamu kad ste dokazali da je Dinamo oštećen. Ako ga je Mamić opljačkao, onda vratite Dinamu te pare. Ali bandi je uvijek bilo bitno uništiti Dinamo, uništiti hrvatske simbole, uništiti hrvatsku reprezentaciju oko koje su okuplja cijela Hrvatska. Njima je to nepodnošljivo jer nisu prežalili svoju bivšu državu - naglasio je Mamić.

- Banditi je to nepodnošljivo, oni nisu prežalili svoju bivšu državu. Meni izmisle djelo, koliko je to drsko. Ako je Mamić iznio novac iz Dinama, nije ga iznio preko svog računa. Iznio ga je preko računa Modrića i Lovrena - poručio je.

- Sjećate se za vrijeme sudskog postupka kada su Lovren i Modrić svjedočili na sudu istinu, ta banda je uz pomoć jednog medijsko-političkog stampeda napravila njih lopovima i podigla optužnicu protiv njih da su oni lažni svjedoci. Kada smo postali drugi na svijetu, onda su donijeli direktivu da se optužnica stavi van snage - objasnio je Mamić.

- Zamislite vi tu bandu. Oni su izmislili konstrukciju optužnice da sam ja neovlašteno iznio novac iz Dinama. Ako je Mamić iznio novac iz Dinama, nije ga iznio preko svog računa. Iznio ga je preko računa Modrića i Lovrena. Onda su oni trebali biti kao i ja u postupku - poručio je.

- Ja sam Modriću poput drugog oca, doveo sam ga iz Zadra kao izbjeglicu, nikad u životu nisam dobio ulaznicu ili dres od njega. Ali ta veličina nema hrabrosti da sazove ovakvu presicu i kaže: "Pa, bando jedna, ja znam da Mamić nije ništa ukrao." Ja sam podizao Modrića na noge i doveo ga na ovu razinu - rekao je.

- Ja sam otišao po Kovačića u Linz i doveo ga u Dinamo, ja sam iz Dragovoljca doveo Brozovića. Danas njih trojica pronose slavu diljem svijeta, a nijedan se ne usudi reći lijepu riječ za mene jer bi bili zgaženi. Ja znam da me ti dečki vole i poštuju, ali boje se - dodao je.

- Operite benzinom svoja prljava smrdljiva usta kada spominjete prezime Mamić. Mi smo poštena i čestita obitelj! Nikada nismo nikome ništa loše napravili, parkirne kazne smo odmah plaćali. Od čestite i poštene hrvatske obitelji napravili ste najveći progon u Hrvatskoj - rekao je Mamić nastavivši psovati i vrijeđati osječke suce.

Dinamovcima je Mamić poručio da Dinamo i dalje čuva kao zjenicu oka svoga.

Na kraju se Mamić medijima ispričao što je psovao i vrijeđao, ali poručio da "oni" (suci) jedino tako razumiju. Za kraj je svima poslao poruku:

- Nisam siguran da ćete me ikada više vidjeti na press konferenciji. Svjestan sam da sam si pravnu situaciju otežao, ali ja imam svoj mir u koji oni ne mogu dirati. Ja im iz tog mira poručujem "Napušite mi se one stvari". Tako čuvate vrijednosti stanovnika Zagreba. Čuvate snove hrvatskih ljudi u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu - zaključio je Mamić.