Fifa uvodi kontroverznu promjenu, navijači diljem svijeta ogorčeni: 'Uništili ste nogomet'

Svjetsko prvenstvo 2026. donosi jednu od najkontroverznijih promjena dosad. Fnale će po svemu sudeći imati show na poluvremenu, po uzoru na američki Super Bowl. Zbog toga bi pauza mogla trajati znatno duže od uobičajenih 15 minuta.

FIFA je već izazvala nezadovoljstvo navijača dugom, gotovo 90-minutnom ceremonijom prije početka ždrijeba za SP, a nova odluka dodatno je razljutila ljubitelje nogometa diljem svijeta. Finale, koje će se igrati 19. srpnja na MetLife stadionu u New Jerseyju, prvi put će imati organizirani zabavni program u poluvremenu.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino smatra da finale treba "dodatnu zabavu", no mnogi navijači tvrde da se nogomet pretvara u showbiznis. Društvene mreže preplavili su ogorčeni komentari.

"Uništili ste nogomet", piše tako jedan navijač, dok drugi napominje "ne želimo show na poluvremenu".

"Nakon onoga što sam vidio na ždrijebu, siguran sam da će ovo biti najgore SP ikad", jedan je od komentara, dok brojni navijači upozoravaju da se FIFA udaljava od nogometne tradicije.