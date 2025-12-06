Naši Portali
NISU ZADOVOLJNI

Fifa uvodi kontroverznu promjenu, navijači diljem svijeta ogorčeni: 'Uništili ste nogomet'

2026 FIFA World Cup Draw
Foto: Sam Corum/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Vecernji.hr
06.12.2025.
u 14:34

"Nakon onoga što sam vidio na ždrijebu, siguran sam da će ovo biti najgore SP ikad", jedan je od komentara, dok brojni navijači upozoravaju da se FIFA udaljava od nogometne tradicije.

Svjetsko prvenstvo 2026. donosi jednu od najkontroverznijih promjena dosad. Fnale će po svemu sudeći imati show na poluvremenu, po uzoru na američki Super Bowl. Zbog toga bi pauza mogla trajati znatno duže od uobičajenih 15 minuta.

FIFA je već izazvala nezadovoljstvo navijača dugom, gotovo 90-minutnom ceremonijom prije početka ždrijeba za SP, a nova odluka dodatno je razljutila ljubitelje nogometa diljem svijeta. Finale, koje će se igrati 19. srpnja na MetLife stadionu u New Jerseyju, prvi put će imati organizirani zabavni program u poluvremenu.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino smatra da finale treba "dodatnu zabavu", no mnogi navijači tvrde da se nogomet pretvara u showbiznis. Društvene mreže preplavili su ogorčeni komentari.

"Uništili ste nogomet", piše tako jedan navijač, dok drugi napominje "ne želimo show na poluvremenu".

"Nakon onoga što sam vidio na ždrijebu, siguran sam da će ovo biti najgore SP ikad", jedan je od komentara, dok brojni navijači upozoravaju da se FIFA udaljava od nogometne tradicije.

Avatar Attila
Attila
15:17 06.12.2025.

Pravila nogometa i fair play bi trebali biti iznad svih i svega. Pauza je 15 minuta i nikakav Show ne smije ukrasti igru!

Avatar 𒐖𒐕𒐏𒐞𒐖𒀀𐎠𒀼
𒐖𒐕𒐏𒐞𒐖𒀀𐎠𒀼
16:28 06.12.2025.

Protiv sam sporta, ali… ako već žele spektakularnost, zašto ne prijeći na igru s loptom kakvu koristi rugby? Takav bi prelazak barem zaštitio igru i vratio natjecanju čvrstinu i smjer, umjesto svjetlucavog show-bizisa — pa makar na pola sata?!

LL
lijepa_li si
16:16 06.12.2025.

zašto se finale ne bi igralo 4 dana?

