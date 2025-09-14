Naši Portali
BRAVO MAJSTORE

VIDEO Luka Modrić zabio svoj prvi gol za Milan, i to za pobjedu! Pogledajte kako je to napravio

Coppa Italia - AC Milan v Bari
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.09.2025.
u 22:59

Junak pobjede bio je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić koji je postigao jedini pogodak nakon sat vremena igre. Bio je to njegov premijerni u dresu Milana gdje je došao ovog ljeta iz madridskog Reala.

Nogometaši Milana upisali su u trećem kolu talijanske Serie A drugu pobjedu, na domaćem terenu su s minimalnih 1-0 pobijedili Bolognu.

Junak pobjede bio je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić koji je postigao jedini pogodak nakon sat vremena igre. Bio je to njegov premijerni u dresu Milana gdje je došao ovog ljeta iz madridskog Reala. Gol pogledajte OVDJE.

U reprizi prošlosezonskog finala talijanskog kupa Milan je dominirao od početka. No, sve do 61. minute su domaći igrači promašivali šanse ili pogađali suparnički okvir vrata. Ključni trenutak dogodio se u 61. minuti, a navijače je na noge podigao 40-godišnji hrvatski reprezentativac Luka Modrić. Saelemaekers je lijepo ubacio loptu u šesnaesterac gdje je natrčao Modrić i s 15 metara precizno naciljao suparničku mrežu za delirij na stadionu. Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan.

I do kraja je Milan napadao, ali sve je ostalo samo na tom Modrićevom pogotku.

Goran Ivanišević: Taj čovjek mi je uništio život, uništio moje snove... Zbog njega nisam mogao zaspati
