VIDEO Pogledaje što je Milan pripremio Modriću za rođendan. Kapten je već omiljen u Italiji

Luka Modrić u utorak, 9. rujna, proslavio je 40. rođendan. Dan ranije predvodio je Hrvatsku do uvjerljive pobjede protiv Crne Gore (4:0) na Maksimiru u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Kapetan je dobio gromoglasne ovacije publike, a nakon utakmice na teren su mu se pridružili supruga Vanja i djeca Sofia, Ema i Ivano.

Uz navijače i obitelj, Modrić je proslavio rođendan pjesmom "Sretan rođendan", nakon čega se priključio suigračima u Milanu. Talijanski velikan, kojem se pridružio ovog ljeta nakon odlaska iz Real Madrida, pripremio mu je posebno iznenađenje, voćnu tortu s natpisom: "Sretan rođendan, Luka." Modrić je tortu razrezao i podijelio suigračima, a zatim se obratio kamerama: "Sretan sam što slavim rođendan s vama, navijačima Milana."

Od dolaska u Serie A Modrić je upisao tri nastupa i jednu asistenciju, a sljedeći izazov čeka ga u nedjelju kada Milan na San Siru dočekuje Bolognu u trećem kolu prvenstva. Podsjetimo, Milan je svom novom veznjaku već ranije čestitao rođendan objavom na društvenim mrežama. U prigodnom videu trener Massimiliano Allegri govorio je o njegovim kvalitetama dok su se izmjenjivali Modrićevi potezi u dresu Rossonera.

"Nema smisla govoriti o Modriću, jer neću reći ništa što već ne znamo. On je poseban igrač i odlična osoba. Njegova kontrola lopte je odlična, on je u odličnoj fizičkoj spremi i puno nam znači, kako na terenu, tako i izvan njega", poručio je Allegri.