VIDEO Luka Modrić potpisao dres Niki Kovaču pa ga zagrlio

Nogometaši Milana bez problema su izborili osminu finala talijanskog Kupa pobjedom protiv Leccea 3:0. Hrvatski kapetan Luka Modrić (40) nije nastupio jer mu je trener odlučio dati odmor, ali je nakon susreta napravio lijepu gestu.

Potpisao je svoj dres i darovao ga Niki Kovaču, 20-godišnjem veznjaku i kapetanu juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine koji je bio na klupi Leccea.

𝐌𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐬𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧-𝐋𝐞𝐜𝐜𝐞 🥹



Niko Kovac ha raggiunto Modric per farsi autografare una maglia.

Giocare contro Modric è un’emozione per chiunque ♥️ #sportitalia #modric pic.twitter.com/Hy9YKDFPb8 — Sportitalia (@tvdellosport) September 23, 2025

Modrić je s mladim kolegom kratko razgovarao, a njegov potpis na dresu ostat će Kovaču vrijedna uspomena. Mladi veznjak, rođen i nogometno odrastao u Njemačkoj, ranije je igrao za juniore Eintrachta iz Frankfurta, no odlučio je predstavljati BiH i odbio igrati za Njemačku.

Niko Kovač do sada je upisao dva nastupa za drugu momčad Leccea, dok još uvijek debi za prvi sastav.