Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
LIJEPA GESTA

VIDEO Luka Modrić potpisao dres Niki Kovaču pa ga zagrlio

Luka Modrić
Printscreen
VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 15:16

Potpisao je svoj dres i darovao ga Niki Kovaču, 20-godišnjem veznjaku i kapetanu juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine koji je bio na klupi Leccea.

Nogometaši Milana bez problema su izborili osminu finala talijanskog Kupa pobjedom protiv Leccea 3:0. Hrvatski kapetan Luka Modrić (40) nije nastupio jer mu je trener odlučio dati odmor, ali je nakon susreta napravio lijepu gestu. 

Potpisao je svoj dres i darovao ga Niki Kovaču, 20-godišnjem veznjaku i kapetanu juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine koji je bio na klupi Leccea.

Modrić je s mladim kolegom kratko razgovarao, a njegov potpis na dresu ostat će Kovaču vrijedna uspomena. Mladi veznjak, rođen i nogometno odrastao u Njemačkoj, ranije je igrao za juniore Eintrachta iz Frankfurta, no odlučio je predstavljati BiH i odbio igrati za Njemačku.

Niko Kovač do sada je upisao dva nastupa za drugu momčad Leccea, dok još uvijek debi za prvi sastav.

Preminuo Nikola Pilić, legendarni tenisač i izbornik Hrvatske
Ključne riječi
Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još