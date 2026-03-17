PALA JE ODLUKA

Španjolska i Argentina neće igrati zbog rata na Bliskom istoku, evo što će se dogoditi

Hina
17.03.2026.
u 19:30

"Vidimo se u Argentini. Nakon otkazivanja Finalissime, momčad Lionela Scalonija otputovat će u domovinu na tjedan intenzivnih timskih treninga i odigrati prijateljsku utakmicu u utorak, 31. ožujka, protiv Gvatemale", priopćio je Argentinski nogometni savez (AFA).

Argentinska nogometna reprezentacija ugostit će Gvatemalu 31. ožujka u prijateljskoj utakmici koja će poslužiti kao jedna od generalki uoči Svjetskog prvenstva, a nakon otkazivanja Finalissime protiv Španjolske. 

Finalissima, utakmica između europskih prvaka Španjolske i pobjednika Copa Americe Argentine trebala se održati 27. ožujka u Dohi. Međutim, američko-izraelski napadi na Iran utjecali su na zemlje diljem Zaljeva, prisiljavajući Katrane na otkazivanje zbog sigurnosnih razloga.

AFA je također naznačila da će u nadolazećim danima objaviti pozvane igrače i stadion na kojem će se igrati posljednja domaća utakmica prije početka Svjetskog prvenstva, koje će se održati između lipnja i srpnja u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.
