OPASNA ANOMALIJA

Drama legende Formule 1: Ne osjeća ruke!

Chinese Grand Prix
GO NAKAMURA/REUTERS
Autor
Tomislav Dasović
17.03.2026.
u 20:32

U posljednjoj utrci u Kini Alonso je u nekoliko navrata morao pustiti volan svog bolida jer nije mogao podnijeti snažne vibracije Hondinog motora, čak su se pojavile informacije kako 44-godišnjak gubi osjećaj u rukama zbog ove anomalije

U nedjelju, 29. ožujka, treća utrka Formule 1 ove sezone održat će se u Suzuki, Velika nagrada Japana. Kako javljaju specijalizirani F1-mediji, moguć je nevjerojatan scenarij: da Španjolac Fernando Alonso i Kanađanin Lance Stroll, vozači Aston Martina, propuste tu utrku.

U posljednjoj utrci u Kini Alonso je u nekoliko navrata morao pustiti volan svog bolida jer nije mogao podnijeti snažne vibracije Hondinog motora, čak su doprle informacije kako 44-godišnji Alonso gubi osjećaj u rukama zbog ove anomalije na svom vozilu. Ni Stroll, ni Alonso nisu završili prve dvije utrke, a Honda je prigodno objavila kako radi na nadogradnji vozila. No, sve se čini kao umirivanje javnosti i kupovanje vremena.

Naime, već se naveliko nagađa kako bi FIA ​mogla ​diskvalificirati Aston Martin iz sljedeće utrke ako njegovi inženjeri ne uspiju pronaći rješenje i uklone ili barem smanje vibracije koje rade toliki problem vozačima.
