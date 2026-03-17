Ovo je najubojitije oružje protiv Trumpa, ventil koji mijenja svijet

Na prvi pogled, Hormuški tjesnac izgleda kao tek uzak morski prolaz na rubu pustinje, ali danas on više nije samo strateška točka, on je simbol globalne krize koja je već započela. Njegova djelomična blokada pokazala je koliko je svijet ranjiv kada se prekine protok energenata kroz jednu jedinu arteriju. Posljedice nisu ostale samo na tržištima nafte i plina, nego su se prelile u politiku, otkrivajući duboke pukotine među saveznicima.
Upravo pitanje kako reagirati na zatvoreni Hormuz dovelo je do napetosti između Donalda Trumpa i partnera iz NATO-a, ali i brojnih država koje su godinama bile oslonac američke politike. U trenutku kada tankeri stoje ili traže alternativne rute, postaje jasno da se ne vodi samo borba za prolaz tjesnacem, nego i za redefiniciju globalnih savezništava i ravnoteže moći. Na karti svijeta postoji uski morski prolaz koji je istodobno i arterija globalne ekonomije i potencijalna točka njezina gušenja. Hormuški tjesnac nije samo geografski pojam, nego mjesto gdje se sudaraju imperiji, energija i politika. Tim uskim koridorom između Irana i Omana svakodnevno prolazi golemi dio svjetske nafte i plina, čineći ga jednim od najvažnijih strateških prostora na planetu. Tko kontrolira Hormuz ne upravlja samo morem nego i pulsom svjetskog gospodarstva. Upravo zato taj prostor desetljećima nije samo trgovački put, nego i stalno žarište sukoba, prijetnji i demonstracije sile.
Umjesto klasične pomorske nadmoći, Iran koristi kombinaciju brzih napadačkih čamaca, morskih mina, obalnih raketnih sustava i dronova u nadzoru energetske arterije svijeta
Komentara 8
Trump ne kontrolira ništa a najmanje vlastitu pamet. Ali to je bilo vidljivo od prvog trenutka. Ne znam čemu se sad čudite. Tek je počeo.
Za Trumpa nema zime jer je američki nevini vitez koji je svoj na svome i ima lijepu slovensku ženu Melaniju.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Znači gumenjaci i ribarski kaići su to presudno oružje, kak su samo dobro čuvali tu tajnu da ih ni mossad ni cia nisu provalili… tu tajnu su znali samo ajatolah i hasan, Trumpu se sad crno piše