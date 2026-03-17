Ovo je najubojitije oružje protiv Trumpa, ventil koji mijenja svijet

Na prvi pogled, Hormuški tjesnac izgleda kao tek uzak morski prolaz na rubu pustinje, ali danas on više nije samo strateška točka, on je simbol globalne krize koja je već započela. Njegova djelomična blokada pokazala je koliko je svijet ranjiv kada se prekine protok energenata kroz jednu jedinu arteriju. Posljedice nisu ostale samo na tržištima nafte i plina, nego su se prelile u politiku, otkrivajući duboke pukotine među saveznicima.



Upravo pitanje kako reagirati na zatvoreni Hormuz dovelo je do napetosti između Donalda Trumpa i partnera iz NATO-a, ali i brojnih država koje su godinama bile oslonac američke politike. U trenutku kada tankeri stoje ili traže alternativne rute, postaje jasno da se ne vodi samo borba za prolaz tjesnacem, nego i za redefiniciju globalnih savezništava i ravnoteže moći. Na karti svijeta postoji uski morski prolaz koji je istodobno i arterija globalne ekonomije i potencijalna točka njezina gušenja. Hormuški tjesnac nije samo geografski pojam, nego mjesto gdje se sudaraju imperiji, energija i politika. Tim uskim koridorom između Irana i Omana svakodnevno prolazi golemi dio svjetske nafte i plina, čineći ga jednim od najvažnijih strateških prostora na planetu. Tko kontrolira Hormuz ne upravlja samo morem nego i pulsom svjetskog gospodarstva. Upravo zato taj prostor desetljećima nije samo trgovački put, nego i stalno žarište sukoba, prijetnji i demonstracije sile.