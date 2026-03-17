SPORTING PROŠAO

Senzacija Lige prvaka ispala nakon nevjerojatnog raspleta! Ni 3:0 iz prve utakmice nije bilo dovoljno

UEFA Champions League - Round of 16 - Second Leg - Sporting CP v Bodo/Glimt
PEDRO NUNES/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.03.2026.
u 21:32

Sporting je unutar 90 minuta slavio s 3-0 i time nadoknadio minus iz Norveške, dok je nakon produžetaka slavio s ukupnih 5-0. U četvrtfinalu će Sporting igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Arsenal i Bayer Leverkusen.

 Nogometaši Sportinga kreirali su veliki preokret u osmini finala Lige prvaka, nakon poraza 0-3 u prvoj utakmici pobijedili su norveški Bodo Glimt, na svom stadionu u Lisabonu, s 5-0 nakon 120 minuta igre.

Sporting je unutar 90 minuta slavio s 3-0 i time nadoknadio minus iz Norveške, dok je nakon produžetaka slavio s ukupnih 5-0. U četvrtfinalu će Sporting igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Arsenal i Bayer Leverkusen.

Od samog početka su se prema gostujućim vratima slijevali napadi Sportinga koji je više od pola sata kreirao, ali i propuštao prilike. Ipak, obrana norveškog sastava je kapitulirala u 34. minuti nakon kornera. Najviši je u skoku bio Inacio te je glavom pogodio za 1-0. Sporting je vrlo lako mogao biti šokiran u završnici prvog dijela, ali je tada domaćina dva puta u istom napadu spašavao okvir vrata.

Od starta drugog dijela ponovno su krenuli žestoki napadi Sportinga koji su materijalizirani u 61. minuti kada je Goncalves pogodio za 2-0 i tek je tada nastala prava euforija na stadionu u Lisabonu. Po kišnom se vremenu počeo osjećati veliki preokret.

U 78. minuti Sporting je i definitivno dostigao minus od tri gola. Dosuđen je jedanaesterac, a Suarez je sigurno pogodio za 3-0. Odmah nakon trećeg gola sjajne su udarce i šanse imali Suarez i Trincao za domaćina, dok je u 83. minuti Nuno Santos s 20 metara naciljao vratnicu. Rezultat se više nije mijenjao i momčadi su otišle u produžetke gdje je lisabonski sastav postigao gol odmah u 92. minuti. Drugu asistenciju je upisao Trincao, a strijelac za 4-0 je bio Araujo.

Sve do kraja Sporting je smirio ritam igre. Čuvao je prednost i čekao kraj dok je Bodo Glimt vrlo teško dolazio u šanse i na kraju je izvukao deblji kraj u ovom dramatičnom ogledu. Na samom kraju još je Nel zabio za konačnih 5-0.
