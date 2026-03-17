Zagrepčanka se zabezeknula kada je pogledala kroz prozor: 'Smije li on to raditi?'

Da je već nekoliko puta uhvatila nekoga kako dronom snima Siget i oko Superice, Zagrepčanka se požalila u kvartovskoj Facebook grupi. "Neku večer sam bila zabezeknuta, bio je svega dvadesetak metara od zgrade i bulji nam u balkone. Tada nisam imala mobitel pa nisam stigla snimiti. Evo večeras sam ga uhvatila iznad parkinga, igrališta i vraćao se opet u krug oko zgrade. Ljudi, smije li on to bez dozvole raditi!?", upitala je priloživši i videozapis.

U jednom od komentara piše: "Superica je u kontroliranoj zoni Zračne luke Zagreb, ne može dobiti dozvolu, a kazna je jako velika jer ugrožava promet civilnog zrakoplovstva. Samo pozvati policiju i neka se zabavlja". I u drugom se navodi kako je malo vjerojatno da osoba koja upravlja dronom ima dozvolu. "Ovako blizu zgradama i usred noći teško da ima dozvolu. Prijavi to".

Jedan od komentatora tvrdi i kako bi stvari trebale funkcionirati za dozvolu. "Da bi bilo sve po zakonu, mora biti registriran, osiguran, pilot imati položeni ispit te prijaviti civilnom zrakoplovstvu da će letjeti na tom području. Snimati može samo u privatne svrhe (iako je to siva zona kako se uzme zakon - u praksi dok god snimke nisu problematične ili javno eksponirane prolazi). Da bi javno objavio snimke treba imati dopuštenje za snimanje te dopuštenje za objavljivanje (što mogu zatražiti samo pravne i fizičke osobe koje su registrirane za tu djelatnost) te mora imati dozvolu i vlasnika zgrade za objavu. Zračni prostor oko Superice je u kontroliranoj zoni, što ne znači da je zabranjeno letenje dronom nego su stroža pravila, postoje ograničenja koja su stroža" napisao je,

Rijetki su koji imaju sve legalno, dodao je, ali ako je registriran, osiguran, ima položen ispit, prijavio je let i dobio dozvolu od civilnog zrakoplovstva, može letjeti. "Vi ga jedino u tom slučaju možete tužiti da vas snima bez vašeg pristanka i narušava privatnost", piše u komentaru.