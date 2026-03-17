#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Marko Pavić
VEČER LIGE PRVAKA

UŽIVO Man. City u jako teškoj situaciji, Real poveo i ima igrača više

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Real Madrid v Manchester City
17.03.2026. u 21:03
Uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
MANCHESTER CITY
Vinicius (11m) 22'
1-0
REAL MADRID
Liga prvaka - 1/8 finala, 21.00, Etihad, Manchester
25'

Courtois je obranio udarac Haalandu, a Rodri nakon toga pucao preko gola.

23'

Courtois je skinuo zicer Haalandu, a Vinicius je zatim na drugoj strani iz odlične situacije pucao preko gola.

22'

Gol za Real! Vincius je siguran, Real vodi 1:0.

Penal
20' (Penal)

Penal za Real i crveni karton za City! Bernardo Silva namjerno je rukom zaustavio udarac na crti, a sudac nakon pregleda VAR- pokazao na bijelu točku i pokazao crveni karton.

10'

Prvih 10 minuta utakmice je iza nas. City je krenuo žestoko i dominira, ali još nema promjene rezultata. A tim da je Real mogao povesti, no Valverde je bio neprecizan.

1'

Počela je utakmica!

TAKTIČKE POSTAVE

Ovako će momčadi taktički izgledati.

REAL MADRID

Courtois - Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Garcia - Guler, Tchouameni, Pitarch, Valverde - Vinicius, Brahim

MAN. CITY

Donnarumma - Nunes, Khusanov, Dias, Ait Nouri - Rodri - Cherki, Bernardo, Reijnders, Doku - Haaland

GDJE GLEDATI?

Manchester City - Real Madrid (21.00, Arenasport 1)
Chelsea - PSG (21.00, Arenasport 2)
Arsenal - Bayer Leverkusen (Arenasport 3)

KOSTUR

Evo kako trenutno izgleda put do finala Lige prvaka:

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama su tri napeta, zanimljiva uzvratna susreta osmine finala nogometne Lige prvaka. Engleski klubovi u sve tri utakmice imaju sve samo ne lagane zadatke. Manchester City mora uhvatiti tri gola zaostatka pred svojim navijačima protiv madridskog Reala. Ista stvar na Stamford Bridgeu čeka i Chelsea protiv PSG-a, dok će nešto lakšu misiju imati Arsenal protiv Bayer Leverkusena, također u Londonu. U prvom dvoboju u Njemačkoj prije tjedan dana bilo je 1:1. Čeka nas zanimljiva večer u Ligi prvaka, ostanite s nama.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

