UŽIVO Man. City u jako teškoj situaciji, Real poveo i ima igrača više

Courtois je obranio udarac Haalandu, a Rodri nakon toga pucao preko gola.
Courtois je skinuo zicer Haalandu, a Vinicius je zatim na drugoj strani iz odlične situacije pucao preko gola.
Gol za Real! Vincius je siguran, Real vodi 1:0.
Penal za Real i crveni karton za City! Bernardo Silva namjerno je rukom zaustavio udarac na crti, a sudac nakon pregleda VAR- pokazao na bijelu točku i pokazao crveni karton.
Prvih 10 minuta utakmice je iza nas. City je krenuo žestoko i dominira, ali još nema promjene rezultata. A tim da je Real mogao povesti, no Valverde je bio neprecizan.
Počela je utakmica!
Ovako će momčadi taktički izgledati.
Courtois - Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Garcia - Guler, Tchouameni, Pitarch, Valverde - Vinicius, Brahim
Donnarumma - Nunes, Khusanov, Dias, Ait Nouri - Rodri - Cherki, Bernardo, Reijnders, Doku - Haaland
Manchester City - Real Madrid (21.00, Arenasport 1)
Chelsea - PSG (21.00, Arenasport 2)
Arsenal - Bayer Leverkusen (Arenasport 3)
Evo kako trenutno izgleda put do finala Lige prvaka:
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama su tri napeta, zanimljiva uzvratna susreta osmine finala nogometne Lige prvaka. Engleski klubovi u sve tri utakmice imaju sve samo ne lagane zadatke. Manchester City mora uhvatiti tri gola zaostatka pred svojim navijačima protiv madridskog Reala. Ista stvar na Stamford Bridgeu čeka i Chelsea protiv PSG-a, dok će nešto lakšu misiju imati Arsenal protiv Bayer Leverkusena, također u Londonu. U prvom dvoboju u Njemačkoj prije tjedan dana bilo je 1:1. Čeka nas zanimljiva večer u Ligi prvaka, ostanite s nama.
Senzacija Lige prvaka ispala nakon nevjerojatnog raspleta! Ni 3:0 iz prve utakmice nije bilo dovoljno
Sporting je unutar 90 minuta slavio s 3-0 i time nadoknadio minus iz Norveške, dok je nakon produžetaka slavio s ukupnih 5-0. U četvrtfinalu će Sporting igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Arsenal i Bayer Leverkusen.
Englezi ne pamte ovakvu katastrofu, na pomolu scenarij od kojeg strahuje cijela nacija
Iako Premier ligu mnogi smatraju najjačom na svijetu, a svih šest njezinih predstavnika prošlo je u osminu finala, Europa se pobunila protiv engleske dominacije. Nijedna momčad nije uspjela ostvariti pobjedu u prvoj utakmici, što je uzdrmalo i kladionice
VIDEO Skandalozna scena: Zvijezda Chelseaja gurnula dječaka preko ograde. nastao je kaos
Nevjerojatne scene viđene su u samoj završnici derbija osmine finala Lige prvaka između PSG-a i Chelseaja. Portugalski nogometaš Pedro Neto izgubio je živce i nasrnuo na sakupljača lopti, što je izazvalo opću gužvu na terenu, no sudac ga je na kraju poštedio kazne
VIDEO Pogledajte spektakularni hat-trick Valverdea, o ovoj večeri Reala će se još dugo pričati
Nogometaši madridskog Reala uz sjajnu predstavu Urugvajca Valverdea, pobijedili Manchester City s 3:0
Real razbio City, Valverde zabio hat-trick! Golijada u Parizu, slave i Norvežani
Federico Valverde odigrao je partiju života, a Chelsea si je od 2:2 do 74. minute do kraja utakmice uspio priuštiti noćnu moru pred uzvrat u Londonu
Nijemci dugo vodili, Arsenal se spasio od poraza u 89. minuti (1:1)
Uzvratna se utakmica igra idućeg utorka na Emirates stadionu u Londonu
Izašao video koji otkriva tko je Tudora nagovorio da u 17. minuti zamijeni slomljenog golmana
Dio navijača Spursa sada vjeruje da Tudor nije sam donio odluku, nego da je upravo Romero predložio zamjenu kako bi zaštitio vratara koji nije bio fokusiran na utakmicu nakon dvije velike pogreške
Tudor ponizio svog igrača i dodatno ga slomio, izašli su detalji drame nakon debakla
Tudorova odluka da u 17. minuti zamijeni mladog golmana Kinskog podignula je puno prašine u Velikoj Britaniji
Navijači su užasnuti zbog onog što je Tudor napravio u blamaži: 'Psovao je prema Hrvatu na izlazu'
Navijači Tottenhama šokirani su time što je Tudor tako rano zamijenio češkog golmana te posebno time što ga prilikom zamjene nije pozdravio niti dao mu podršku
Evo kada i gdje možete gledati dva okršaja europskih teškaša u osmini finala Lige prvaka
Momčad Álvara Arbeloe nosi se s ogromnim kadrovskim problemima, budući da na raspolaganju zbog ozljeda neće imati Mbappéa, Bellinghama, Carrerasa, Rodryga, Militaa, Ceballosa i Alabu, dok City ne može računati na hrvatski dvojac Gvardiola i Kovačića, te Alleynea