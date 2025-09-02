Naši Portali
VELIKI KAPETAN

VIDEO Luka Modrić još jednom pokazao koliko je velik, oduševio je djecu u Zagrebu

Autori: Željko Janković, Patrik Mršnik
02.09.2025.
u 18:26

Modrića su po izlasku na teren dočekala djeca, njih nekolicina htjelo je sliku, autogram, neku uspomenu za čitav živiot. Naravno, Luka se spremno odazvao svakom pozivu dječaka i djevojčica, ali odmah im je rekao: "Djeco, moramo brzo, zakasnit ću na trening"

Luka Modrić i danas je trenirao na terenu koji se zove - Luka Modrić. Na "četvorci", jednom od pomoćnih terena na Maksimiru i ovoga su utorka vježbali hrvatski nogometni reprezntativci predvođeni sad već legendarnim kapetanom. Uz standardni zdravstveni bilten u kojem, srećom, nema nikakvih problema, zabilježili smo jedan lijep događaj, ali i primjer za sve sportaše i one koji se tako osjećaju.

Modrića su po izlasku na teren dočekala djeca, njih nekolicina htjelo je sliku, autogram, neku uspomenu za čitav živiot. Naravno, Luka se spremno odazvao svakom pozivu dječaka i djevojčica, ali odmah im je rekao: "Djeco, moramo brzo, zakasnit ću na trening". Za svaki respekt, kapetan i s 40 godina na leđima ne posustaje ni milimetra...

Medijima je, kao što je to i inače praksa, bilo dopušteno prisustvovati na uvodnih 15 minuta treninga. Taj dio je odradio kondicijski trener Luka Milanović koji je vatrene dobro zagrijao prije sljedećih planiranih vježbi. Nismo uspjeli vidjeti je li izbornik Dalić podijelio "markere", što obično da naslutiti i početni sastav Hrvatske za sljedeću utakmicu, no jasno je da izbornik i njegov stručni stožer pred gostovanje na Farskim otocima imaju samo slatke brige oko sastavljanja početne jedanaestorrice. Iako nema Joška Gvardiola i Matea Kovačića, Hrvatska je veliki favorit u obje rujanske utakmice.
NI
nitkoinista
18:41 02.09.2025.

1,72m... bas da je velik i nije :)





