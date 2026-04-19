Sjećate li ga se? Optužbe za orgije u dvorcu i dug od 400.000 kn uništile su mu karijeru, a danas se bavi ovim poslom

Jedan od prvih celebrity chefova u Hrvatskoj bio je zasigurno Stephan Macchi. Kuhar je u RTL-ovoj emisiji-u 'Jezikova juha' koja je nastala po uzoru na 'Kitchen Nightmares' Gordona Ramsaya obilazio restorane po Hrvatskoj i našim ugostiteljima pokušavao dati savjete kako poboljšati kvalitetu usluge i posjećenost njihovih restorana.

Nakon što je show završio, Macchi se više nije pojavljivao na televiziji no novinske stupce je punio ljubavnim i poslovnim krahom koji se događao iza kulisa. Macchi se školovao u Francuskoj, a s poznatim kuharom Levyjem Ericom je u Švicarskoj započeo karijeru. U jednom restoranu u kojem je radio upoznao je Natašu u koju se zaljubio i zbog koje se preselio u Zagreb.

Po završetku emisije unajmio je navodno na četiri godine dvorac Bežanec. Htio ga je pretvoriti u turističku i kulinarsku senzaciju.

Projekt mu nije uspio, pisali su tada mediji, pa je samo otišao, a vlasnik Siniša Križanec tada je tvrdio da mu je ostavio dugove od 400.000 kuna. Kazao je da je sve kulminiralo jedne noći kada je Stephan samo pokupio svoje stvari iz dvorca i pobjegao. Tvrdi da mu je kuhar rekao da mu ne može vratiti dug od 400.000 kuna.

- Ma, to je zločesta osoba koja me grdo prevarila. Znao sam da ima pokvarenih ljudi, ali ovakvih - nikada - rekao je uzrujani Križanec tada. U sporu s Macchijem završio je prije desetak godina.

Zanimljivo je kako je nedavno na društvenoj mreži Facebook otkrio da je napravio veliki zaokret u karijeri. Naime, otvorio je tvrtku u kojoj prodaje puške i opremu za podvodni ribolov.