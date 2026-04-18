Dragulj hrvatske košarke odigrao utakmicu kakvu nitko nije još od Dončića

19-godišnji hrvatski košarkaš Michael Ružić odigrao je ključnu ulogu u pobjedi svog Joventuta nad euroligašem Baskonijem u 27. kolu španjolske ACB lige. S 18 poena bio je prvi strijelac svoje momčad ispred bivših NBA zvijezda Jabarija Parkera (16) i Rickyja Rubia (14), a dodao je tome i devet skokova te dvije asistencije.

Ružić je bio gotovo nepogrešiv danas. Gađao je 7:8 iz igre, a promašio je samo jedan od dva pokušaja za tricu, dok je s linije slobodnih bacanja također gađao 1/2. Tako je izjednačio svoj klupski rekord karijere od 18 poena koliko je zabio i u prošlom kolu. Najviše je u jednoj utakmici zabio u dresu Hrvatske kada je izraelcima utrpao 25 poena.

Prošlog tjedna je postao i najmlađi igrač Joventuta koji je ikada ubacio 18 poena u utakmici. Također, postao je prvi tinejdžer koji je u utakmici španjolske lige koji je ubacio 18 poena i uhvatio devet skokova još od Luke Dončića. Slovenska zvijezda to je uspjela 2018. u trećoj utakmici finalne serije protiv Barcelone kada je uz devet skokova imao i 20 poena.

Ružić je u Joventut stigao kao 17-godišnjak iz Zadra. Ove sezone prosječno zabija 6.3 poena i hvata 3.8 skokova za 17 minuta na parketu.