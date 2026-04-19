Lete projektili u Hormuškom tjesnacu, Iran optužio SAD za kršenje povjerenja. Evo što im je poručio Trump

08:10- Iran je ponovno objavio zatvaranje Hormuškog tjesnaca, samo dan nakon što je tvrdio da je ključni pomorski pravac otvoren. Kao razlog navodi “kršenje povjerenja” od strane Sjedinjenih Država, čime se dodatno zaoštrava ionako napeta situacija, javlja CNN.

U isto vrijeme, u Washingtonu se intenziviraju političke aktivnosti. Visoki američki dužnosnici, uključujući ministra obrane Petea Hegsetha, direktora CIA-e i načelnika Združenog stožera, stigli su u Bijelu kuću, dok pregovori s Iranom ulaze u kritičnu fazu. Prekid vatre istječe za nekoliko dana, a još nije jasno hoće li biti produljen.

Prema riječima predsjednika iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, dvije strane i dalje su daleko od konačnog dogovora. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da pregovori napreduju, ali je izrazio i nezadovoljstvo pristupom Teherana, poručivši da su “postali pomalo lukavi”. Iako je ranije ovog tjedna više puta isticao da je dogovor blizu, sada je očito da prepreke i dalje postoje.

Situacija na moru dodatno se pogoršava. Iranska Revolucionarna garda najavila je blokadu Hormuškog tjesnaca, a prema dostupnim podacima tankerima je već onemogućen prolaz – neki su se čak počeli okretati natrag u Perzijskom zaljevu. Istodobno, Iran navodno daje prednost plovilima koja su spremna platiti prolaz, dok SAD nastavlja vlastitu blokadu iranskih luka.

Zabilježeni su i novi sigurnosni incidenti. Iranske snage napale su tanker u blizini tjesnaca, dok je drugo plovilo pogođeno projektilom. Indija je reagirala nakon što su u incidente bila uključena i dva broda pod njezinom zastavom te je pozvala iranskog veleposlanika na razgovor. Napetosti se prelijevaju i na Libanon, gdje je u subotu poginuo francuski mirovnjak u sklopu misije Ujedinjenih naroda. Francuski predsjednik Emmanuel Macron za napad je okrivio Hezbollah, iako je ta skupina odbacila odgovornost.

A satellite image shows the ship movement at the Strait of Hormuz on April 2, 2026, in Space. EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY MANDATORY CREDIT. Photo: European Union/Copernicus Sentin/REUTERS Foto: European Union/Copernicus Sentin

08:00 - Napetosti na Bliskom istoku ponovno rastu nakon što je Iran povukao odluku o kratkotrajnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i poručio da će ključni pomorski pravac ostati zatvoren sve dok se ne ukine američka blokada. Prema dostupnim informacijama, iranske brze vojne brodice pucale su na brodove koji su pokušali proći tim područjem, a zabilježena su najmanje tri napada na trgovačka plovila. Američki predsjednik Donald Trump reagirao je umanjujući značaj poteza, nazvavši ga “pomalo simpatičnim”, uz poruku da SAD neće pristati na ucjene, piše Sky News.

Unatoč eskalaciji na moru, diplomatski kanali i dalje su otvoreni. Iranski glavni pregovarač tvrdi da je u razgovorima sa SAD-om postignut određeni napredak, ali i dalje postoji “velik jaz” između dviju strana. I sam Donald Trump najavio je nove informacije, ističući da se vode “vrlo dobri razgovori” te da postoje “prilično dobre vijesti”, iako bez konkretnih detalja. Istodobno je upozorio da prekid vatre neće biti produljen ako se do srijede ne postigne dogovor. Ključno pitanje i dalje ostaje iranski obogaćeni uranij, koji Washington želi staviti pod međunarodnu kontrolu.

Situacija je dodatno zakomplicirana krhkim primirjem između Libanona i Izraela. Libanonska vojska optužila je Izrael za kršenje dogovora samo nekoliko sati nakon njegova stupanja na snagu, dok je u međuvremenu poginuo i francuski mirovnjak u napadu koji se pripisuje Hezbollahu. Unatoč upozorenjima izraelskih vlasti, tisuće stanovnika Libanona već su se počele vraćati svojim domovima na jugu zemlje.