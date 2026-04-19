Rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana pokazuje da Hormuški tjesnac nije samo strateška točka nego i moćno oružje, u određenim okolnostima čak učinkovitije od atomske bombe u rukama Teherana, upozoravaju analitičari. Drugim riječima, za snažan učinak odvraćanja Iran možda uopće ne treba nuklearno oružje. Pokazalo se da Iran zatvaranjem Hormuza može uzdrmati globalnu ekonomiju.
Pitanje zašto je SAD napao Iran dodatno pokazuje složenost situacije. "To ovisi o danu u tjednu", ironično je primijetio američki časopis The Atlantic, aludirajući na proturječne izjave predsjednika Donalda Trumpa. Jednom je kao cilj navodio promjenu režima u Iranu, drugi put su iz njegove administracije stizala objašnjenja o "izravnim prijetnjama" ili čak osobnom osjećaju predsjednika. U pozadini svega stalno se provlači i iranski nuklearni program, koji Washington želi zaustaviti, dok Teheran odbacuje optužbe o razvoju nuklearnog oružja.
Svijet je shvatio da 'Iran ima oružje moćnije i od nuklearnog'
Izraelski lider Netanyahu, iz političkih i osobnih razloga, zagovara propast pregovora kako bi došlo do nove eskalacije sukoba
Iran zatvaranjem Hormuza uništava vlastitu ekonomiju. Sve drugo su potpune budalaštine.
Iran nema nikakvu moć, o milosti donalda ovisi da li će biti uništen ili ne
