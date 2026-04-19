OVO ĆE ZABOLJETI

Novak Đoković ponižen kao nikad do sada: Nisu ga nimalo štedjeli, zauvijek je prekrižen

Australian Open
Foto: EDGAR SU/REUTERS
1/4
VL
Autor
Stjepan Meleš
19.04.2026.
u 21:45

Srpski teniski velikan nije odustao od svojih najvećih ciljeva, igranja na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. i osvajanja 25. Grand Slam naslova, ali svjestan je kako to nije lagan zadatak

Toni Nadal, španjolski teniski trener i ujak Rafaela Nadala javno je otpisao Novaka Đokovića i njegovu karijeru koja se polako bliži kraju. Srpski teniski velikan nije odustao od svojih najvećih ciljeva, igranja na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. i osvajanja 25. Grand Slam naslova, ali svjestan je kako to nije lagan zadatak. 

- Teško mi je povjerovati da može osvojiti još jedan Grand Slam. Pobijedio je Sinnera u Australiji, ali ne i Alcaraza u finalu. Sinner nije imao dobar dan, niti dobar turnir u cjelini. Novak, koji je izniman, znao je to iskoristiti. Odigrao je sjajan prvi set u finalu, ali protiv Alcaraza nije u stanju održati taj ritam dva sata - rekao je Nadal u razgovoru za Mundo Deportivo.

- Novak još uvijek može igrati na visokoj razini, ali problem je održati tu razinu dugo vremena. Protiv igrača poput Alcaraza nije dovoljno odigrati dobar set ili povremeno dobro. Tu razinu treba održavati dulje vrijeme i tu vidim poteškoću za Novaka - izjavio je ujak Rafaela Nadala, Đokovićevog bivšeg velikog rivala.

Podsjetimo, Novak Đoković je rekorder po broju osvojenih Grand Slam turnira u pojedinačnoj konkurenciji, a ako bi se gledao samo muški singl, nadmašio je Rafaela Nadala. Da je stigao do 25. Grand Slam turnira, Đoković bi na još jedan spektakularan način ispisao tenisku povijest, ali ipak, još uvijek nije sve gotovo. 

Ključne riječi
Toni Nadal tenis Novak Đoković

Avatar mladen111
mladen111
22:18 19.04.2026.

Bezvezni bombastični naslov. Nema govora o poniženju. To je jasno svakom tko malo više i bolje razumije tenis, a jasno je i samom Đokoviću.

NJ
njofra51
22:01 19.04.2026.

Nije ga ponizio, samo je rekao istinu!

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
22:48 19.04.2026.

Nadal je samo izrazio svoje mišljenje da ne vjeruje kako Novak može osvojiti još jedan Grand Slam. Izjava je više nego pristojna i nikakvo poniženje i otpisivanje nije u pitanju osim u glavi...

