'JA BI TO UČINIO BEZ RAZMIŠLJANJA'

VIDEO Ministar iz BiH šokirao izjavama: 'Smeće bi trebali odlagati iznad Dubrovnika, pa ga zapaliti. Neka gori cijelo ljeto...'

Mostar: Sevlid Hurtić posjetio izbjeglice iz Palestine u prihvatnom centru Salakovac
Foto: Denis Kapetanovic /PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
19.04.2026.
u 21:29

Njegove izjave dolaze u kontekstu odluke Hrvatske da centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada izgradi na Trgovskoj gori

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić gostovao je u emisiji 'Centralni dnevnik' na Face TV-u, gdje je iznio niz kontroverznih izjava o odnosima s Hrvatskom.

Govoreći o aktualnim prijeporima između dviju zemalja, posebno o planovima Hrvatske vezanim uz zbrinjavanje radioaktivnog otpada, Hurtić je iznio prijedlog koji je izazvao snažne reakcije. 'Znate što sam predložio: da mi sada svi iz BiH skupimo smeće i gore, iznad Dubrovnika, napravimo deponij i da smeće odlažemo tamo, pa da ga zapalimo u šestom mjesecu da gori. Neka gori cijelo ljeto, pa da Dubrovnik osjeti. Boga mi, ja bih to učinio bez razmišljanja. Da imam tu moć, to bih napravio', izjavio je.

Njegove izjave dolaze u kontekstu odluke Hrvatske da centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada izgradi na Trgovskoj gori. Politički predstavnici iz BiH upozoravaju da bi takav projekt mogao imati negativne posljedice na okoliš i zdravlje stanovništva, posebno za oko 300 tisuća ljudi koji žive u pograničnom području. Zbog toga najavljuju nastavak pravne borbe kroz međunarodne mehanizme, uključujući Espoo konvenciju.

Planirano je da se u bivšoj vojarni Čerkezovac izgradi novi objekt za skladištenje nisko i srednjeradioaktivnog otpada, uključujući materijal iz Nuklearne elektrane Krško. Hurtić se u emisiji osvrnuo i na vlastiti posjet Hrvatskoj, pritom iznoseći dodatne sporne komentare: 'Otišao sam u Sabor Republike Hrvatske, rekao gospodinu Milanoviću: kupio sam novo odijelo, okupao se, došao sam da vidite da smo mi čist narod. Da se mi kupamo i držimo do svoje higijene.'
Ključne riječi
BiH trgovska gora radioaktivni otpad Sevlid Hurtić

