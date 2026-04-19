PROCURILE INFORMACIJE

Nezapamćen skandal dogodio se u Realu: Četiri igrača odbila su putovati na utakmicu!

UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Bayern Munich v Real Madrid
Michaela Stache/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
19.04.2026.
u 22:13

Četvorica nogometaša nisu željela ići s momčadi na gostovanje kod Celte. Među njima su se našlii Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Raul Asencio i Alvaro Carreras

Iz Madrida stižu informacije koje su donedavno bile nezamislive u Realu. Prema informacijama španjolskih medija, dio igrača odbio je putovati na prvenstvenu utakmicu protiv Celte u Vigu početkom ožujka, što je izazvalo paniku unutar kraljevskog kluba.

Prema dostupnim informacijama, četvorica nogometaša nisu željela ići s momčadi na gostovanje kod Celte. Među njima su se našlii Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Raul Asencio i Alvaro Carreras.

- Camavinga, Raul Asencio i još dvojica igrača odbili su putovati u Vigo. Klub je morao uskočiti i riješiti situaciju - objavio je novinar Pepe Alvarez.

Naknadno je otkriveno kako su Camavinga i Carreras imali relativna opravdanja, Francuz je patio od jake upale zuba, a španjolski branič imao je suspenzije. Međutim, razlozi zbog kojih Carvajal i Asencio nisu željeli putovati ostali su nerazjašnjeni.

VIDEO Veliki požar gutao je poznatu građevinu, dramatične snimke obišle su svijet
