NEREDI

VIDEO Nogometaš talijanskog prvoligaša na ulici se tukao s vlastitim bijesnim navijačima

VL
Autor
Stjepan Meleš
19.04.2026.
u 22:41

Navijačima to naravno nije najbolje sjelo i bili su iznimno bijesni, a Orban očito nije bio svjestan što ga na ulici može dočekati pa je upao u obračun

Društvenim mrežama večeras su se proširile kaotične snimke s ulica Verone, a na njima možemo vidjeti člana Hellas Verone, Gifta Orbana, u fizičkom sukobu s grupom vlastitih navijača. 

Verona je danas poražena od Milana rezultatom 0:1, što je njihov peti poraz u nizu i vrlo vjerojatno će ispasti iz Serie A.

Navijačima to naravno nije najbolje sjelo i bili su iznimno bijesni, a Orban očito nije bio svjestan što ga na ulici može dočekati pa je upao u obračun.

Jedna grupa njih ga je napala, a on je morao vrlo brzo reagirati kako bi se obranio. Netko tko je bio blizu je uzeo telefon i sve snimio, a tko zna što bi se dogodilo da jedan od prolaznik nije odlučio smirio situaciju.

Ključne riječi
nogomet Serie A Hellas Verona

