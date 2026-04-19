VIDEO Nogometaš talijanskog prvoligaša na ulici se tukao s vlastitim bijesnim navijačima

Društvenim mrežama večeras su se proširile kaotične snimke s ulica Verone, a na njima možemo vidjeti člana Hellas Verone, Gifta Orbana, u fizičkom sukobu s grupom vlastitih navijača.

Verona je danas poražena od Milana rezultatom 0:1, što je njihov peti poraz u nizu i vrlo vjerojatno će ispasti iz Serie A.

Navijačima to naravno nije najbolje sjelo i bili su iznimno bijesni, a Orban očito nije bio svjestan što ga na ulici može dočekati pa je upao u obračun.

Jedna grupa njih ga je napala, a on je morao vrlo brzo reagirati kako bi se obranio. Netko tko je bio blizu je uzeo telefon i sve snimio, a tko zna što bi se dogodilo da jedan od prolaznik nije odlučio smirio situaciju.

Clamoroso quanto successo a Verona dopo la sfida contro il Milan: all’esterno dello stadio è sfociata una rissa che ha visto coinvolti l’attaccante gialloblù Gift Orban e un tifoso 🤯#Orban #Verona pic.twitter.com/363MvY2Pg5 — Rompipallone.it (@Rompipallone_) April 19, 2026