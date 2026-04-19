DOBIO ISKLJUČENJE

Vahid Halilhodžić poludio na klupi pa ga odvajali od suca: 'Dođi ovdje i reci mi to u lice!'

Tuzla: VIP loža na susretu BiH i Rumunjske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
19.04.2026.
u 21:16

Dvadesetak minuta prije kraja susreta sudac Paradis pokazao je crveni karton treneru Nantesa Vahidu Halilhodžiću nakon žestokih prosvjeda s klupe. Bosanskohercegovački stručnjak nije skrivao nezadovoljstvo odlukama suca i glasno je reagirao, što je brzo rezultiralo isključenjem

Nantes je od devet minute golom Mostafe Mohameda do pete minute sučevog dodatka na kraju utakmice imao tri boda u džepu, ali je tada Brendan Chadonnet donio bod Brestu, a Nantesu otkinuo važna dva u borbi za ostanak u Ligue 1.

Brest je s 37 bodova na 12. poziciji, a Nantes je s 20 bodova na predzadnjem, 17. mjestu s pet bodova više od Metza koji je na začelju. Auxerre ima pet bodova više od Nantesa i drži mjesto koje vodi u razigravanje za ostanak u elitnom društvu francuskog klupskog nogometa. 

Vidno uzrujan, Halilhodžić je nakon crvenog kartona nastavio raspravu i tražio od suca da mu objasni odluku o crvenom kartonu.

- Dođi ovdje i reci mi u lice - vikao je prema njemu, a na kraju je napustio teren, ostatak utakmice vodio je njegov pomoćnik.

