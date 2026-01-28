Sigurdsson izborio već drugo polufinale na klupi Hrvatske: 'Potpuno smo iscrpljeni'

Hrvatski izbornik Dagur Sigurðsson bio je zadovoljan nakon utakmice u kojoj su naši rukometaši svladali Mađarsku 27:25 i izborili plasman u polufinale Europskog prvenstva.



- Krenuli smo jako loše u utakmicu. Naši golmani nisu pronašli ritam. Znali smo da moramo biti vrlo strpljivi. Oni su iskusni, oduzeli su nam tempo i igrali 7 na 6. Bila je ovo utakmica strpljenja, ekstremno teška. Potpuno smo iscrpljeni, ali i sretni. Stvorili smo sebi prevelik pritisak. Sretni smo jer smo zaostajali samo dva pogotka na poluvremenu - rekao je hrvatski izbornik nakon utakmice.

Hrvatska trenutačno čeka protivnika u polufinalu, a sve će biti poznato nakon večerašnje utakmice Danske i Norveške. Pobijede li Danci, Hrvatska će u polufinalu u petak od 18 sati igrati protiv Njemačke. U slučaju remija ili pobjede Norveške, Danska u polufinale ide s drugog mjesta i igrat će protiv Hrvatske.