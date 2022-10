VIDEO Ludnica i golijada na Emiratesu! Arsenal srušio Liverpool i vratio se na vrh Premiershipa

Nogometaši Arsenala vratili su se na vrh ljestvice engleskog prvenstva 3-2 (2-1) domaćom pobjedom protiv Liverpoola u derbiju 9. kola.

Arsenal je poveo golom Martinellija već u 1. minuti susreta, Nunez je u 34. uspio poravnati, samo da bi Saka u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena uklizao na drugoj vratnici na dodavanje Martinellija i vratio prednost na stranu "topnika".

Foto: Peter Cziborra/REUTERS Soccer Football - Premier League - Arsenal v Liverpool - Emirates Stadium, London, Britain - October 9, 2022 Arsenal's Gabriel Martinelli celebrates scoring their first goal with Takehiro Tomiyasu, Granit Xhaka, William Saliba and Bukayo Saka

Firmino je u 53. minuti preciznim udarcem sa 15-ak metara izjednačio na 2-2, ali Arsenal je i treći put stigao do vodstva koje je na kraju i zadržao nakon što je Saka u 76. minuti realizirao kazneni udarac kojega je skrivio Thiago Alcantara koji je neoprezno startao na Gabriela Jesusa.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS Soccer Football - Premier League - Arsenal v Liverpool - Emirates Stadium, London, Britain - October 9, 2022 Arsenal's Gabriel, Liverpool's Roberto Firmino, Jordan Henderson and manager Juergen Klopp after the match

Vodeći Arsenal sada ima 24 boda, jedan više od drugog Manchester Cityja, dok je Liverpool ostao u srdini ljestvice, 10. sa 10 bodova i utakmicom manje.

